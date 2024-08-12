وصرح المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كتشالي، اليوم الاثنين، أن أنقرة "تجري الاستعدادات اللازمة لإرسال طائرتين لمكافحة الحرائق وطائرة هليكوبتر لتقديم المساعدة إلى جارتنا اليونان التي تكافح حرائق الغابات".

وكانت تركيا، عرضت على اليونان، في وقت سابق اليوم، تقديم المساعدة في إطفاء حريق نشب قرب عاصمتها أثينا، وأفادت مصادر دبلوماسية، بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أبلغ المسؤولين في أثينا استعداد بلاده لتقديم المساعدة في إطار علاقات حسن الجوار.

في المقابل، أوضح الجانب اليوناني أنه سيدرس العرض التركي وسيطلب المساعدة من أنقرة إن تطلب الأمر، حسب المصادر.

وأدى حريق غابات هائل إلى إخلاء المستشفيات والعديد من القرى شمال شرقي العاصمة اليونانية أثينا.

وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية الرسمية (ERT) أن "الحريق الذي اندلع بعد ظهر الأحد في بلدة فارنافاس الشمالية الشرقية التابعة لمنطقة أتيكا اليونانية، اتسع بسرعة نظراً إلى قوة الرياح، ما أدى إلى إنشاء جبهة نارية يزيد طولها عن 30 كلم".