وقالت وكالة أنباء لبنان الرسمية إن جيش الاحتلال عمد إلى "استهداف حراج بلدة كونين بالقذائف الفوسفورية المحرمة دولياً، مما تسبب باشتعال حريق فيه". وأوضحت أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ تحليقاً على ارتفاع متفاوت في أجواء قرى وبلدات الجنوب، مترافقاً مع تحليق دائم للطيران المسيّر.

بدوره، قال جيش الاحتلال في بيان عبر منصة "إكس"، إن مسيّرة تابعة له قصفت منصة إطلاق صواريخ تابعة لـ"حزب الله" في منطقة الوردية (قضاء جزين)، كما أعلن قصف مبان عسكرية للجماعة اللبنانية، صباح الاثنين، في منطقتي شيحين والجبين (قضاء صور).

كما قصف الجيش بالمدفعية مناطق وادي حامول ورامية وعيتا الشعب (قضاء بنت جبيل)، مشيراً إلى أنه "رصد، خلال ساعات النهار، عدداً من الصواريخ التي انطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق المطلة وهار دوف (مزارع شبعا المحتلة) شمال إسرائيل، دون وقوع إصابات".

والأسبوع الماضي، دعت وزارة الصحة اللبنانية المجتمع الدولي للتنديد باستخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي قذائف فوسفورية في قصفه مناطق جنوبي البلاد.

في المقابل، قال "حزب الله" في بيان إن عناصره استهدفت عند الساعة 19:15 (16:15 ت.غ)، "موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابته إصابة مباشرة". ‏

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحزب استهدافه موقعي السماقة والمطلة الإسرائيليين بالقذائف المدفعية والأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابات مباشرة.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية مخاوف متزايدة من امتداد الحرب على غزة واتساعها لنزاع إقليمي، في ظل تأهب تل أبيب لرد من إيران و"حزب الله" على وقع اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل وهنية، وتبني تل أبيب اغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.