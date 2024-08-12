وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مقتضب، نشره مساء الاثنين، في حسابه على منصة إكس: "ورد بلاغ حول حادث إطلاق نار في منطقة قلقيلية، مزيد من التفاصيل لاحقاً".

من جانبها، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن إسرائيلياً "أُصيب بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في قلقيلية"، مضيفةً: "بعد وقت قصير من إطلاق النار قُتل مُخرب في المنطقة، وسيجري التحقق مما إذا كان هذا هو نفسه الذي نفَّذ الهجوم وأصاب المواطن الإسرائيلي بجروح خطيرة".

في السياق، استُشهد شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، شرقي قلقيلية، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، بأنها "تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشاب طارق زياد عبد الرحيم داوود (18 عاماً) برصاص الاحتلال قرب بلدة عزون شرقي قلقيلية".

وذكرت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص بكثافة بالقرب من المدخل الشمالي لبلدة عزون، وبالتحديد عند منطقة "جسر عزون- جيوس"، ليتبين في ما بعد أن الرصاص قد أُطلق صوب الشهيد داوود، وقد احتُجز جثمانه.

وأضافت المصادر ذاتها أن الاحتلال شدد من إجراءاته العسكرية في محيط عزون، ونصب حواجزه العسكرية عند مدخلها الغربي "عزبة الطبيب"، كما أغلق طريق جسر جيوس الواصل بين عزون ومدينة طولكرم.

واستناداً إلى بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استُشهدوا منذ توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة بالتزامن مع الحرب المدمرة على غزة إلى 623، إضافةً إلى نحو 5 آلاف و400 جريح منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ووسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته، خصوصاً شمالي الضفة، كما وسَّع المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، فيما يشنّ منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً على غزة أسفرت عن نحو 132 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.