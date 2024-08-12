وقال المتحدث باسم القسام "أبو عبيدة"، في بيان نُشر على تليغرام: "في حادثتين منفصلتين، أطلق مجندان من المكلفين بحراسة أسرى العدو (الإسرائيلي) النار على أسير صهيوني وقتله على الفور، بالإضافة إلى إصابة أسيرتين بجراح خطيرة".

وأشار أبو عبيدة إلى أنه تجري محاولات لإنقاذ حياة "الأسيرتين المصابتين"، وحمّل إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن المجازر (المرتكبة بحق الفلسطينيين في غزة)، وما يترتب عليها من ردات فعل تؤثر على أرواح الأسرى الصهاينة".

ويأتي هذا الإعلان في ظل تقديرات إسرائيلية بوجود 120 أسيراً بغزة، إذ سبق أن أعلنت حماس عن مقتل أكثر من 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل على مناطق مختلفة من القطاع.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً على غزة خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.