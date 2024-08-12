وأشار البيان إلى دعم دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم، لاستئناف المفاوضات هذا الأسبوع لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار.

وجاء في البيان :"نؤكد أنه لم يعد هناك وقت لنضيعه، ويجب على جميع الأطراف الوفاء بمسؤولياتها"، كما أكد مواصلة تقديم الدعم لإسرائيل من أجل "الدفاع عن نفسها ضد إيران".

وجاء في بيان الدول الخمس :"ندعو إيران إلى إنهاء تهديداتها بشن هجوم عسكري ضد إسرائيل". وشدد على أن مثل هذا الهجوم "ستكون له عواقب وخيمة على الأمن الإقليمي".

جدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية التي تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، وافقت على مساعدات عسكرية بقيمة 3.5 مليار دولار لإسرائيل الأسبوع الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً مدمرة على غزة خلَّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني في غزة.