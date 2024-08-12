وقالت الصحيفة الأمريكية، الاثنين، إن إسرائيل وضعت جيشها في حالة تأهب قصوى، وإن البنتاغون سيرسل غواصة مزودة بصواريخ موجهة إلى المنطقة، فضلاً عن حاملة طائرات ثانية، وسط مخاوف متصاعدة بشأن رد محتمل من إيران وحزب الله على استشهاد قائدي حماس وحزب الله في طهران وبيروت.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصدر مطّلع، أن إسرائيل وضعت مستوى التأهب العالي لجيشها للمرة الأولى هذا الشهر بعد ملاحظة استعدادات إيران وحزب الله لتنفيذ هجمات، وأن إسرائيل لا تعرف ما إذا كانت الهجمات وشيكة، وتتحرك بحذر.

وتنتظر إسرائيل منذ نحو أسبوعين هجوماً إيرانياً، رداً على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران.

من جانبه، أفاد تليفزيون "كان" الحكومي الإسرائيلي، بأن تل أبيب تستعد لصد هجوم أوسع النطاق من الهجوم الذي شنته إيران في أبريل/نيسان الماضي.

واستُشهد هنية في العاصمة طهران في 31 يوليو/تموز الماضي. وأعلنت إيران وحركة حماس أن إسرائيل تقف وراء الهجوم، وأن طهران سترد على عملية الاغتيال بالهجوم على تل أبيب.