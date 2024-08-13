سياسة
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إيلون ماسك يكشف عن هجوم إلكتروني على منصة إكس لعرقلة مقابلته مع ترمب
كشف إيلون ماسك، الاثنين، عن أن مقابلته المنتظرة مع دونالد ترمب على منصة إكس للتواصل الاجتماعي التي يملكها، قد تعرضت للعرقلة بسبب هجوم إلكتروني ضخم استهدف المنصة.
إيلون ماسك يكشف عن هجوم إلكتروني على منصة إكس لعرقلة مقابلته مع ترمب
إيلون ماسك يكشف عن تعرض منصة إكس لهجوم إلكتروني بهدف عرقلة مقابلته مع ترمب - أرشيفية / صورة: Reuters
13 أغسطس 2024

وكتب ماسك، الذي يصنَّف أغنى رجل في العالم، على حسابه في منصة إكس، التي كانت تُعرف سابقاً باسم تويتر: "يبدو وقوع هجمات لحجب الخدمة DDOS على إكس نعمل على صدها".

ويلقي ماسك الذي صوّت سابقاً للديمقراطيين، بثقله وثروته في هذه الانتخابات خلف المرشح الجمهوري ترمب، منذ أن حاول مسلح اغتيال الأخير خلال تجمع انتخابي حاشد الشهر الماضي.

وحُظرت حسابات ترمب على تويتر بعد اقتحام أنصاره الكونغرس في يناير/كانون الثاني 2021، لكن ماسك أعاد تفعيله عندما استحوذ على المنصة وأعاد تسميتها.

وتهدف مقابلة الاثنين إلى المساعدة في إعادة تنشيط حملة ترمب المتعثرة التي تراجعت منذ انسحاب الرئيس جو بايدن من الانتخابات.

وكتب ماسك: "اختبرنا النظام مع 8 ملايين مستمع في الوقت نفسه اليوم"، متعهداً بإجراء المقابلة مع عدد محدد من المستمعين ثم نشرها دون تعديل في وقت لاحق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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