سياسة
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موسكو.. بوتين يبحث مع عباس التوترات في الشرق الأوسط وسبل وقف حرب غزة
يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في موسكو، تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.
موسكو.. بوتين يبحث مع عباس التوترات في الشرق الأوسط وسبل وقف حرب غزة
عباس يصل إلى موسكو بدعوة من الرئيس الروسي. / صورة: AA
13 أغسطس 2024

وقال الكرملين على تليغرام، مساء أمس الاثنين: "من المتوقع أن يجري تبادل وجهات النظر بشأن الوضع في الشرق الأوسط وسط تفاقم الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي الحالي والكارثة الإنسانية التي لم يشهدها من قبل قطاع غزة".

ووصل عباس أمس الاثنين إلى العاصمة موسكو بدعوة من نظيره الروسي، في زيارة رسمية تستمر حتى الأربعاء.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلاً عن سفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، إنّ عباس سيبحث مع بوتين سبل دعم الجهود المبذولة لوقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً إلى قطاع غزة المنكوب. كما سيبحث الاجتماع "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وسيشكر عباس -وفق نوفل- روسيا على دعمها للقضية والشعب الفلسطينيين على الأصعدة المختلفة وفي المحافل الدولية كافة.

وارتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بالتزامن مع الحرب المدمرة على غزة إلى 622، إضافة إلى نحو 5 آلاف و400 جريح منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً على غزة أسفرت عن نحو 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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