وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 5 فلسطينيين أصيبوا فجر اليوم الثلاثاء خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة أحياء في مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، مضيفة أن قوات الاحتلال داهمت شقتين سكنيتين لأسيرين فلسطينيين وشرعت بهدمهما.

وقالت مصادر محلية إنّ قوة عسكرية إسرائيلية حاصرت منزلين للأسيرين أيسر البرغوثي وخالد الخروف، اللذين يتهمهما جيش الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق نار شرقي رام الله قُتلت فيها مستوطِنة آنذاك. وأوضحت المصادر أن القوات عملت على تفخيخ الشقتين وتفجيرهما في وقت لاحق.

في السياق، ذكرت وفا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فلسطينياً من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت شارع الباشا في المدينة، واعتقلت فلسطينياً بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية من الحاجز الجنوبي، ومخيم عسكر القديم شرق نابلس، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من محافظة طولكرم.

في سياق متصل، ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 800 مستوطن ومتطرف اقتحموا المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء في ما تسمى "ذكرى خراب الهيكل".

ومساء أمس الاثنين استُشهد شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي قلقيلية، ما يرفع حصيلة الشهداء إلى 623 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية، بالتزامن مع تنفيذ قوات الاحتلال اقتحامات واعتقالات جديدة في عدة مدن وبلدات فلسطينية.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة التي خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته وخصوصاً شمالي الضفة، كما وسّع المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم.