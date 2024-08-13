وذكر سلاح الجو الروسي عبر تطبيق تليغرام أنه جرى تدمير 30 مسيّرة فوق عدة مناطق أوكرانية. ولم يتضح بعدُ ما الذي حدث للمسيّرات التي لم يجرِ تدميرها، وقال في بيان منفصل إن كل أنحاء أوكرانيا كانت تحت تحذيرات من غارات وسط احتمالات بشن هجمات جوية جديدة.

في المقابل شنت أوكرانيا هجمات جديدة بطائرات مسيّرة على منطقة كورسك الحدودية الروسية اليوم الثلاثاء، غداة انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للغرب بسبب دعمه لتوغل أوكرانيا المفاجئ داخل أراضي بلاده.

وأبلغ أولكسندر سيرسكي، قائد الجيش الأوكراني، الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أمس الاثنين، بأن القوات تواصل تقدمها داخل الأراضي الروسية، وقال في مقطع فيديو نُشر على حساب زيلينسكي على تليغرام: "نواصل تنفيذ عملية هجومية في منطقة كورسك. ونسيطر حالياً على نحو ألف كيلومتر مربع من أراضي روسيا الاتحادية".

وذكر أليكسي سميرنوف، القائم بأعمال حاكم كورسك أن أوكرانيا سيطرت على 28 تجمعاً سكنياً في المنطقة وتوغلت بعمق 12 كيلومتراً تقريباً وعرض 40 كيلومتراً، فيما قال مسؤولون محليون إن 121 ألف شخص غادروا كورسك بالفعل أو جرى إجلاؤهم، وإن 59 ألفاً آخرين في طور الإجلاء.

في غضون ذلك قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ساعة متأخرة من مساء أمس (الاثنين)، إن ممثليها تفقدوا برج التبريد التالف في محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، لكنهم لم يتمكنوا بعدُ من تحديد سبب حريق اندلع هناك هذا الأسبوع. وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بالتسبب في اندلاع الحريق بالمحطة.

وتشن روسيا هجوماً على أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022 وتطالبها بعدم الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، ما ترفضه كييف وتعتبره تدخلاً في شؤونها الداخلية.