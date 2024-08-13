سياسة
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طائرات تركية تصل إلى أثينا للمشاركة في مكافحة حرائق اليونان
وصلت طائرات إطفاء تركية، اليوم الثلاثاء، إلى مطار "الفتيريوس فينيزيلوس" الدولي بالعاصمة أثينا، لمساندة السلطات اليونانية في إخماد الحرائق، وأفادت مصادر دبلوماسية بأن أسطول الإطفاء التركي ضمَّ طائرتين ومروحية واحدة مخصصة لإخماد الحرائق.
طائرات تركية تصل إلى أثينا للمشاركة في مكافحة حرائق اليونان
طائرات إطفاء تركية تصل إلى أثينا للمشاركة في مكافحة الحرائق / صورة: AA
13 أغسطس 2024

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان وزارة الخارجية التركية أنها تعمل من أجل إرسال طائرتين ومروحية لمساعدة اليونان على إطفاء الحرائق قرب أثينا، إذ أشار متحدث الخارجية التركية، أونجو كتشلي، في منشور عبر حسابه على منصة إكس، إلى أن أنقرة تنسق مع الجانب اليوناني من أجل إرسال طائرات إطفاء الحرائق.

وسبق لتركيا أن عرضت على اليونان المساعدة من أجل إطفاء الحرائق التي اندلعت في منطقة فارفانا، قرب العاصمة أثينا، الأحد، وخرجت عن السيطرة لاحقاً بسبب شدة الرياح.

وحسب مصادر دبلوماسية، بعث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، برسالة إلى الجانب اليوناني تؤكد استعداد أنقرة لمساعدة أثينا في إطار علاقات حسن الجوار، وذكر الجانب اليوناني أنه سيقيّم العرض ويطلب الدعم من تركيا إذا لزم الأمر.

وفي وقت سابق الاثنين، أخلت السلطات اليونانية 3 مستشفيات قرب أثينا بسبب الحرائق التي اندلعت، الأحد، وخرجت عن السيطرة، وحسب وسائل إعلام يونانية، أُخلي عديد من التجمعات السكنية في الأجزاء الشمالية من العاصمة أثينا.

وجاءت الحرائق التي أجَّجتها الرياح القوية، بعد موجة حَر هي الأعلى منذ عام 1960 في اليونان، واتسعت بشكل متسارع، مما أدى إلى إنشاء جبهة نارية امتدت لعشرات الكيلومترات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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