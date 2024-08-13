واستُشهد 35 فلسطينيّاً وأُصيب آخرون، في سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة منذ صباح الاثنين، 24 منهم في خان يونس والآخرون وسط غزة، حسب مصادر طبية وبيان ميداني لآخر التطورات صدر عن جهاز الدفاع المدني بغزة.

وقال مصدر طبي إن فلسطينيَّيْن، أحدهما طفل، استُشهدا، وأُصيب 7 آخرون، بينهم 4 أطفال، في قصف منزل بمخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما استُشهد شاب متأثراً بجراح أُصيب بها قرب مفترق نتساريم شمال غرب مخيم النصيرات، الأحد، خلال مكوثه في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي محافظة غزة، قال بيان الدفاع المدني إن 8 فلسطينيين استُشهدوا بقصف إسرائيلي على مناطق مختلفة، موضحاً أن 6 منهم استُشهدوا في غارة استهدفت مجموعة مواطنين في حي الزيتون، فيما استُشهد فلسطينيَّان في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً قرب شارع أبو حصيرة غربي غزة.

أما في خان يونس جنوبي القطاع، فقال البيان ومصادر طبية إن 24 فلسطينيّاً استُشهدوا بغارات إسرائيلية متفرقة على المدينة، بينهم 6 باستهداف منزل يعود لعائلة النجار شرق المدينة.

وذكر مصدر أن 4 فلسطينيين استُشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت شقة في أبراج القسطل شرق دير البلح، اثنان في استهداف شقة شرق مخيم المغازي، وثالث في قصف منزل بمخيم البريج، والأخير في استهداف تجمع لمدنيين بمنطقة وادي السلقا.

وفي محافظة رفح نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية جديدة في حي تل السلطان غربي المدينة، حسب شهود عيان. وانتشلت فرق الإنقاذ وطواقم الإسعاف والطوارئ، جثامين 3 شهداء من مدينة رفح، استُشهدوا في غارات إسرائيلية سابقة خلال الليلة الماضية، ونُقلت الجثامين إلى مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس جنوبي القطاع.

في السياق، قالت وزارة الصحة في القطاع إن الاحتلال ارتكب 3400 مجزرة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، راح ضحيتها 16 ألف طفل شهيد منذ بداية الحرب.

وأضافت: "لدينا أكثر من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات لدفن جثامين الشهداء"، وذكرت أن 91 ألف جريح على الأقل لا يتلقون العلاج الكامل، منهم 25 ألفاً يحتاجون إلى العلاج خارج القطاع.

وبدعم أمريكي مطلق، تشنُّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تُواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.