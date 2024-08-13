سياسة
3 دقيقة قراءة
غزة.. شهداء في تجدد قصف الاحتلال على القطاع و3400 مجزرة منذ 7 أكتوبر
استُشهد عشرات الفلسطينيين في غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة، فيما قالت وزارة الصحة في القطاع إن الاحتلال ارتكب 3400 مجزرة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
غزة.. شهداء في تجدد قصف الاحتلال على القطاع و3400 مجزرة منذ 7 أكتوبر
شهداء في قصف إسرائيل منازل بالقطاع وغارات مكثفة على مدينة غزة / صورة: AA
13 أغسطس 2024

واستُشهد 35 فلسطينيّاً وأُصيب آخرون، في سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة منذ صباح الاثنين، 24 منهم في خان يونس والآخرون وسط غزة، حسب مصادر طبية وبيان ميداني لآخر التطورات صدر عن جهاز الدفاع المدني بغزة.

وقال مصدر طبي إن فلسطينيَّيْن، أحدهما طفل، استُشهدا، وأُصيب 7 آخرون، بينهم 4 أطفال، في قصف منزل بمخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما استُشهد شاب متأثراً بجراح أُصيب بها قرب مفترق نتساريم شمال غرب مخيم النصيرات، الأحد، خلال مكوثه في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي محافظة غزة، قال بيان الدفاع المدني إن 8 فلسطينيين استُشهدوا بقصف إسرائيلي على مناطق مختلفة، موضحاً أن 6 منهم استُشهدوا في غارة استهدفت مجموعة مواطنين في حي الزيتون، فيما استُشهد فلسطينيَّان في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً قرب شارع أبو حصيرة غربي غزة.

أما في خان يونس جنوبي القطاع، فقال البيان ومصادر طبية إن 24 فلسطينيّاً استُشهدوا بغارات إسرائيلية متفرقة على المدينة، بينهم 6 باستهداف منزل يعود لعائلة النجار شرق المدينة.

وذكر مصدر أن 4 فلسطينيين استُشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت شقة في أبراج القسطل شرق دير البلح، اثنان في استهداف شقة شرق مخيم المغازي، وثالث في قصف منزل بمخيم البريج، والأخير في استهداف تجمع لمدنيين بمنطقة وادي السلقا.

وفي محافظة رفح نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية جديدة في حي تل السلطان غربي المدينة، حسب شهود عيان. وانتشلت فرق الإنقاذ وطواقم الإسعاف والطوارئ، جثامين 3 شهداء من مدينة رفح، استُشهدوا في غارات إسرائيلية سابقة خلال الليلة الماضية، ونُقلت الجثامين إلى مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس جنوبي القطاع.

في السياق، قالت وزارة الصحة في القطاع إن الاحتلال ارتكب 3400 مجزرة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، راح ضحيتها 16 ألف طفل شهيد منذ بداية الحرب.

وأضافت: "لدينا أكثر من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات لدفن جثامين الشهداء"، وذكرت أن 91 ألف جريح على الأقل لا يتلقون العلاج الكامل، منهم 25 ألفاً يحتاجون إلى العلاج خارج القطاع.

وبدعم أمريكي مطلق، تشنُّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تُواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us