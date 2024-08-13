سياسة
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شاركت بيانات مع إرهابيين.. تركيا تلقي القبض على شبكة تجسس سيبراني دولية
ألقت السلطات التركية القبض على شبكة تجسس سيبراني استولت على بيانات شخصية لآلاف الأشخاص في عدة دول حول العالم بما فيها تركيا، وشاركتها مع منظمات إرهابية.
شاركت بيانات مع إرهابيين.. تركيا تلقي القبض على شبكة تجسس سيبراني دولية
تركيا تعتقل 11 شخصاً ينتمون لشبكة دولية للتجسس السيبراني / صورة: TRT Radyo Haber
13 أغسطس 2024

وأفادت مصادر أمنية تركية بأن العملية جرت في إطار التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام في أنقرة، بالتنسيق بين القيادة العامة لقوات الدرك والمركز الوطني للاستجابة للحوادث السيبرانية.

وخلال العملية التي جرت بتنسيق مع جهاز الاستخبارات التركي، جرى القبض على 11 مشتبهاً بهم، وتبين أن الشبكة لها امتدادات أجنبية، وشاركت بيانات شخصية استولت عليها مع كل من يطلبها، بما في ذلك التنظيمات الإرهابية.

كما تبين أيضاً أن شبكة التجسس التي كانت الاستخبارات التركية تتعقبها لمدة طويلة، قدمت معلومات مهمة، خصوصاً للتنظيمات الإرهابية. وبالتزامن مع إرسال المتهمين إلى السجن، حُجب عديد من المواقع الإلكترونية.

وأوضحت المصادر الأمنية أن جهاز الاستخبارات التركي سيواصل توسيع عملياته ضد شبكات التجسس السيبراني من أجل حماية البيانات الشخصية التي تُعد بالغة الأهمية، وأن العمليات ضد شبكة التجسس لن تقتصر على تركيا، بل ستطال امتدادات الشبكات في الخارج. وذكرت أن جهاز الاستخبارات التركي سيستمر بحزم في تنفيذ الإجراءات الرادعة والوقائية ضد جميع أنواع الأنشطة التي تهدد الأمن القومي للبلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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