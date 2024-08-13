سياسة
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10.7 مليون نازح.. مسؤول أممي: المجتمع الدولي لا يفعل ما يكفي من أجل السودان
حذرت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، دول العالم من التقاعس في دفع التبرعات إلى السودان، الذي يشهد أكبر أزمة نزوح في ظل استمرار الصراع منذ أكثر من سنة.
10.7 مليون نازح.. مسؤول أممي: المجتمع الدولي لا يفعل ما يكفي من أجل السودان
سودانيون في مخيم مؤقت جرى إجلاؤهم إليه بعد الفيضانات التي اجتاحت مدينة كسلا. / صورة: AFP
13 أغسطس 2024

وقال مدير مكتب المنظمة في السودان محمد رفعت، الثلاثاء، إنّ المنظمة لم تتلقَّ إلا 21% من الدعم الذي تحتاج إليه لتقديم المساعدات الضرورية للسودانيين الذين يواجهون الآن الجوع والمرض والفيضانات، تحت وطأة الصراع المستمر.

وأضاف رفعت أن "المجتمع الدولي لا يفعل ما يكفي"، مشدداً على أنه "من دون استجابة عالمية فورية ضخمة ومنسقة فإننا نخاطر بمشاهدة عشرات الآلاف من حالات الوفاة التي يمكن منعها في الأشهر المقبلة".

وحسب المنظمة الدولية للهجرة فقد نزح شخص واحد تقريباً من كل 5 أشخاص داخل السودان، بواقع 10.7 مليون نازح داخلياً. وفرَّ 2.3 مليون شخص من البلاد عبر الحدود.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش وقوات الدعم السريع حرباً خلّفت نحو 18 ألفاً و800 قتيل وأكثر من 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة. وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت، جرّاء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18 في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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