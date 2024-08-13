وقال مدير مكتب المنظمة في السودان محمد رفعت، الثلاثاء، إنّ المنظمة لم تتلقَّ إلا 21% من الدعم الذي تحتاج إليه لتقديم المساعدات الضرورية للسودانيين الذين يواجهون الآن الجوع والمرض والفيضانات، تحت وطأة الصراع المستمر.

وأضاف رفعت أن "المجتمع الدولي لا يفعل ما يكفي"، مشدداً على أنه "من دون استجابة عالمية فورية ضخمة ومنسقة فإننا نخاطر بمشاهدة عشرات الآلاف من حالات الوفاة التي يمكن منعها في الأشهر المقبلة".

وحسب المنظمة الدولية للهجرة فقد نزح شخص واحد تقريباً من كل 5 أشخاص داخل السودان، بواقع 10.7 مليون نازح داخلياً. وفرَّ 2.3 مليون شخص من البلاد عبر الحدود.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش وقوات الدعم السريع حرباً خلّفت نحو 18 ألفاً و800 قتيل وأكثر من 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة. وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت، جرّاء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18 في البلاد.