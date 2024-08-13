سياسة
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من بين 19 دولة.. الجيش التركي يحتل أول مركزين في "المسابقة الأوروبية" للقنص
فاز فريق القوات المسلحة التركية بالمركزين الأول والثاني في "المسابقة الأوروبية الثامنة لأفضل فريق قناص"، التي أقيمت في ألمانيا، بمشاركة 19 دولة، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا.
من بين 19 دولة.. الجيش التركي يحتل أول مركزين في "المسابقة الأوروبية" للقنص
الجيش التركي يحتل أول مركزين في "المسابقة الأوروبية للقنص" / صورة: وزارة الدفاع التركية
13 أغسطس 2024

وأفادت وزارة الدفاع التركية، في بيان، اليوم الثلاثاء، بأن المسابقة الأوروبية الثامنة لأفضل فريق قنّاص نظمتها القيادة الأوروبية والإفريقية التابعة للقوات البرية الأمريكية في الفترة ما بين 4 و12 أغسطس/آب الجاري في مركز هوهينفيلز للتدريب في ألمانيا.

وأشارت إلى أن المسابقة شارك فيها 36 فريقاً من 19 دولة، مثّل تركيا فيها فريقان من قيادة القوات البرية وقيادة القوات الخاصة.

وأوضحت أن الفريقَين التركيَّين حققا نجاحاً باهراً في المسابقة، فقد أنهى فريق قيادة القوات البرية المنافسة بالمركز الأول، وجاء فريق قيادة القوات الخاصة بالمركز الثاني. وهنأت الوزارة باسمها وباسم الشعب التركي جميع أفراد الجيش على هذا الفوز.

وذكرت الوزارة أن الدول التي شاركت في المسابقة هي تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا واليونان وهولندا وإسبانيا وسويسرا وكندا والتشيك وإستونيا وفنلندا والمجر وأيرلندا وليتوانيا ولوكسمبورغ وسلوفينيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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