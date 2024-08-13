ونعى الحزب، في بيان، إبراهيم جميل العشي (وسيم)، من مدينة بنت جبيل (جنوب)، في مواجهات مع إسرائيل، وبذلك ترتفع حصيلة قتلى "حزب الله" في هذه المواجهات إلى 408 عناصر منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين، إثر غارات جوية إسرائيلية على بلدتي برعشيت وشيحين (جنوب).

وشن "حزب الله"، الثلاثاء، هجمات على مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة حدود لبنان، وحقق فيها "إصابات مباشرة" بين الجنود الإسرائيليين، حسب سلسلة بيانات للحزب.

وتشهد الحدود اللبنانية-الإسرائيلية مخاوف متزايدة من امتداد حرب غزة واتساعها لنزاع إقليمي، في ظل تأهب تل أبيب لرد من إيران و"حزب الله" على وقع اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية والقيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.​​​​​​​

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء حرب مدمرة تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي، على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ ما أسفر عن أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.