سياسة
2 دقيقة قراءة
حزب الله ينعى أحد عناصره بعد إعلان سلطات لبنان مقتل اثنين في قصف إسرائيلي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد عناصره في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي البلاد، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 408 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
حزب الله ينعى أحد عناصره بعد إعلان سلطات لبنان مقتل اثنين في قصف إسرائيلي
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية في قرية شيهين بجنوبي لبنان / صورة: AFP
13 أغسطس 2024

ونعى الحزب، في بيان، إبراهيم جميل العشي (وسيم)، من مدينة بنت جبيل (جنوب)، في مواجهات مع إسرائيل، وبذلك ترتفع حصيلة قتلى "حزب الله" في هذه المواجهات إلى 408 عناصر منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين، إثر غارات جوية إسرائيلية على بلدتي برعشيت وشيحين (جنوب).

وشن "حزب الله"، الثلاثاء، هجمات على مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة حدود لبنان، وحقق فيها "إصابات مباشرة" بين الجنود الإسرائيليين، حسب سلسلة بيانات للحزب.

وتشهد الحدود اللبنانية-الإسرائيلية مخاوف متزايدة من امتداد حرب غزة واتساعها لنزاع إقليمي، في ظل تأهب تل أبيب لرد من إيران و"حزب الله" على وقع اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية والقيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.​​​​​​​

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء حرب مدمرة تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي، على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ ما أسفر عن أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us