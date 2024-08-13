سياسة
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واشنطن تطلب وساطة أنقرة وحلفاء آخرين لإقناع إيران بخفض التصعيد
كشف السفير الأمريكي لدى تركيا، جيف فليك، اليوم الثلاثاء، أن بلاده طلبت من أنقرة وحلفاء آخرين إقناع إيران بخفض التصعيد في الشرق الأوسط، مؤكداً في الوقت ذاته أن الممثلين الأتراك لدى واشنطن "يفعلون ما في وسعهم للتأكد من عدم تصعيد الأمور".
واشنطن تطلب وساطة أنقرة وحلفاء آخرين لإقناع إيران بخفض التصعيد
السفير الأمريكي لدى تركيا يتحدث عن طلب الوساطة لإقناع إيران بخفض التصعيد / صورة: Reuters
13 أغسطس 2024

وقال فليك في لقاء مع الصحفيين في إسطنبول مع انتهاء فترة خدمته في تركيا "نطلب من جميع حلفائنا الذين لديهم علاقات مع إيران أن يضغطوا عليها لخفض التصعيد، وهذا يشمل تركيا".

وأكد أن الممثلين الأتراك لدى واشنطن "يفعلون ما في وسعهم للتأكد من عدم تصعيد الأمور"، مشيراً إلى أنهم "يبدون أكثر ثقة منا بأن الأمور لن تتصاعد".

وأدلى السفير بهذه التعليقات في الوقت الذي تتأهب فيه المنطقة لهجمات محتملة من إيران وحلفائها بعد استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية نهاية يوليو/تموز الماضي، والقيادي في "حزب الله" اللبناني فؤاد شكر.

كما تحدث السفير الأمريكي إلى "الدور المفيد" الذي لعبته تركيا في أكبر عملية تبادل للسجناء بين الولايات المتحدة وروسيا منذ الحرب الباردة في أنقرة في بداية الشهر الجاري. وكان فليك قال في مقابلة مع رويترز، إن مكانة تركيا لا تزال راسخة في الغرب، وإن شراكتها مع الولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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