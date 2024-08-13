وقال فليك في لقاء مع الصحفيين في إسطنبول مع انتهاء فترة خدمته في تركيا "نطلب من جميع حلفائنا الذين لديهم علاقات مع إيران أن يضغطوا عليها لخفض التصعيد، وهذا يشمل تركيا".

وأكد أن الممثلين الأتراك لدى واشنطن "يفعلون ما في وسعهم للتأكد من عدم تصعيد الأمور"، مشيراً إلى أنهم "يبدون أكثر ثقة منا بأن الأمور لن تتصاعد".

وأدلى السفير بهذه التعليقات في الوقت الذي تتأهب فيه المنطقة لهجمات محتملة من إيران وحلفائها بعد استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية نهاية يوليو/تموز الماضي، والقيادي في "حزب الله" اللبناني فؤاد شكر.

كما تحدث السفير الأمريكي إلى "الدور المفيد" الذي لعبته تركيا في أكبر عملية تبادل للسجناء بين الولايات المتحدة وروسيا منذ الحرب الباردة في أنقرة في بداية الشهر الجاري. وكان فليك قال في مقابلة مع رويترز، إن مكانة تركيا لا تزال راسخة في الغرب، وإن شراكتها مع الولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى.