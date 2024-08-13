وأفادت القسام، في بيان مقتضب، بأنها "قصفت مدينة تل أبيب وضواحيها بصاروخين من طراز (M90)، رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة".

في المقابل، قالت وسائل إعلام عبرية، إن دوي انفجار كبير سُمع في تل أبيب، بينما تحدث جيش الاحتلال عن رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة، سقط في المجال البحري وسط إسرائيل من دون تفعيل الإنذارات.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريح مكتوب، إنه "جرى رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، سقطت في المجال البحري في وسط البلاد، ولم يجرِ تفعيل إنذارات وفق السياسة المتبعة"، مضيفاً أنه "بالتزامن مع ذلك، رُصد إطلاق قذيفة أخرى لم تخرق السيادة الإسرائيلية".

من جانبها، نقلت وسائل اعلام إسرائيلية، بينها القناة 12، عن سكان في تل أبيب ووسط إسرائيل، قولهم إنهم سمعوا دوي انفجار كبير.

وجاء التطور في وقت تعيش فيه إسرائيل حالة استنفار قصوى، تحسباً لردود من إيران و"حزب الله"، على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، وتبني تل أبيب اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر في بيروت، الأسبوع الماضي.

ويأتي القصف على تل أبيب وهو الأول منذ مايو/أيار الماضي، بعد مرور أكثر من 10 أشهر على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي لم يتمكن خلالها الجيش من وقف إطلاق الصواريخ داخل القطاع، رغم تراجعها نسبياً.

وبدعم أمريكي تشنُّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حرباً على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.