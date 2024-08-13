سياسة
3 دقيقة قراءة
مسؤولون إيرانيون: الردّ على إسرائيل سيؤجل إذا وقفت الحرب على غزة
اعتبر مسؤولون إيرانيون أن "السبيل الوحيد الذي يمكن أن يرجئ ردّ إيران على إسرائيل" بسبب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على أراضيها، هو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في المحادثات المرتقبة الأسبوع الجاري.
مسؤولون إيرانيون: الردّ على إسرائيل سيؤجل إذا وقفت الحرب على غزة
لافتات للشهيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس بأحد شوارع طهران التي اغتيل فيها / صورة: Reuters
13 أغسطس 2024

وقال أحد المصادر، وهو مسؤول أمني إيراني لرويترز، إن بلاده وحلفاء لها مثل حزب الله اللبناني ستشن "هجوماً على الفور إذا فشلت محادثات غزة أو إذا شعرت بأن إسرائيل تماطل في المفاوضات".

ولم تذكر المصادر، التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها لحساسية الأمر، المهلة التي ستسمح بها إيران من أجل إحراز تقدم في المحادثات قبل أن ترد.

وقالت إنه مع تزايد خطر نشوب حرب أوسع في الشرق الأوسط بعد استشهاد هنية والقيادي في "حزب الله" فؤاد شُكر، انخرطت إيران في حوار مكثف مع الدول الغربية والولايات المتحدة في الأيام الماضية حول سبل الرد على إسرائيل وحجمه.

وتتوعد إيران بأن يكون ردها قاسياً على "اغتيال هنية" الذي حدث في أثناء زيارته لطهران أواخر الشهر الماضي، واتهمت هي وحركة حماس، إسرائيل بالمسؤولية عنه.

ونقلت رويترز عن مصادر حكومية في المنطقة حديثهم عن إجراء محادثات مع طهران لتجنب التصعيد قبيل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الخميس في مصر أو قطر.

وأشار مصدران كبيران مقربان من جماعة حزب الله اللبنانية إلى أن طهران ستعطي المفاوضات فرصة، لكنها لن تتخلى عن نياتها للرد. وأوضح أحدهما أن وقف إطلاق النار في غزة سيوفر لإيران ذريعة للاكتفاء برد فعل "رمزي" أو محدود.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة يوم الجمعة في بيان، "نأمل أن يكون ردنا في الوقت المناسب، وأن يجري بطريقة لا تضر بأي وقف محتمل لإطلاق النار". ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية أو الحرس الثوري حتى الآن على طلبات للتعليق، كما لم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الخارجية الأمريكية.

وشككت حماس مطلع الأسبوع فيما إذا كانت المحادثات ستمضي قدماً. وعقدت هي وإسرائيل جولات عدة من المفاوضات في الأشهر القليلة الماضية، لكن من دون التوصل إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار.

وقال مصدران، إن إيران تدرس إرسال ممثل عنها إلى محادثات وقف إطلاق النار فيما ستكون المرة الأولى منذ بدء الحرب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us