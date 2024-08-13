وسينعقد اجتماع الجمعية العامة للبرلمان التركي يوم الخميس استثنائياً، وسط عطلته المستمرة حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول القادم، وذلك بناء على دعوة من رئيس البرلمان نعمان قورتولموش.

وسيلقي عباس خطاباً في جلسة الجمعية العامة التي ستعقد للإعراب عن دعم البرلمان التركي القوي للشعب الفلسطيني وقضيته ولضمان إيصال صوت الشعب الفلسطيني المظلوم إلى العالم.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الفلسطيني بداية اجتماعاً ثنائياً مع قورتولموش، ثم سيلتقي عباس وقورتولموش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البرلمان.

وسيفتتح رئيس البرلمان قورتولموش جلسة الجمعية العامة في الساعة 15.00 بالتوقيت المحلي، وبعد الكلمة الافتتاحية ستُعطى الكلمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وسيتحدث عباس أمام النواب عن الهجمات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في غزة، وسيُترجم خطابه فورياً إلى اللغات الإنجليزية والتركية والفرنسية. وسيستمع الرئيس أردوغان أيضاً إلى كلمة الرئيس الفلسطيني في قاعة الجمعية العامة للبرلمان.

وبعدها سيزور الرئيس أردوغان، ونظيره الفلسطيني، ورئيس البرلمان التركي معرض الصور الفوتوغرافية تحت عنوان فلسطين في قاعة الشرف بالبرلمان. ومن المقرر أن يلتقي رئيس البرلمان التركي في وقت لاحق أيضاً الرئيس الفلسطيني عباس والوفد المرافق له في البرلمان.