سياسة
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أنقرة: اقتحام متطرفين إسرائيليين الأقصى استفزاز يزيد خطر التصعيد بالمنطقة
وصفت وزارة الخارجية التركية اقتحام متطرفين إسرائيليين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة بـ"استفزاز ينتهك الوضع التاريخي للقدس"، محذرة من أن هذا الإجراء "سيزيد من التصعيد في منطقتنا".
أنقرة: اقتحام متطرفين إسرائيليين الأقصى استفزاز يزيد خطر التصعيد بالمنطقة
وزارة الخارجية التركية: سيواصل الصحفيون بإصرار نقل الظلم في فلسطين إلى العالم بأسره / صورة: TRT Arabi
13 أغسطس 2024

وقالت الوزارة في بيان، إن اقتحام المسجد الأقصى المبارك من متطرفين إسرائيليين بمن فيهم وزراء وتحت حماية الشرطة "عمل استفزازي يكشف مرة أخرى أن الجانب الإسرائيلي لا يسعى للسلام".

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف "الفظائع التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة، ومنع هذه الأعمال التي تستهدف استقرار منطقتنا برمتها".

وصباح الثلاثاء، اقتحم وزيران إسرائيليان ومئات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، تحت حماية شرطة الاحتلال، في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن أكثر من 2958 مستوطناً ومتطرفاً اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم، بينهم وزيران وعضو في الكنيست الإسرائيلي.

وأكدت مصادر في دائرة الأوقاف أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير اقتحم المسجد الأقصى. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن عضو الكنيست عن حزب الليكود عميت هاليفي كان من بين مقتحمي المسجد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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