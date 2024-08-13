وكشفت الصحيفة عبر سلسلة شهادات من جنود وقادة بجيش الاحتلال، عن أنه يجري نقل شبان من غزة غير مشتبه بكونهم "مسلحين" إلى وحدات مختلفة تابعة له، ليحتجزهم معتقلين، ثم يرسلهم لمرافقة قواته عند تفتيش الأنفاق والمنازل بالقطاع.

وبيّن التحقيق أن "هؤلاء الشبان الفلسطينيين عادة ما يكونون في العشرينيات من أعمارهم، وغالباً ما يرتدون زي الجيش الإسرائيلي، لكن بنظرة أكثر تركيزاً ستكتشف أنهم ينتعلون أحذية رياضية، وأيديهم مكبلة خلف ظهورهم، ووجوههم تظهر عليها علامات الخوف".

وتابعت الصحيفة: "هؤلاء هم الفلسطينيون الذين تستخدمهم وحدات الجيش الإسرائيلي في غزة دروعاً بشرية للجنود في عملياتهم، إذ يمشطون الأنفاق والمباني قبل دخول القوات إليها".

ونقلت "هآرتس" عن جنود إسرائيليين قولهم: "قالوا (في الجيش) إن حياتنا أهم من حياتهم (الفلسطينيين)، وإنه في النهاية من الأفضل أن يكون جنودنا على قيد الحياة، وأن ينفجروا هم جراء عبوة ناسفة".​​​​​​​