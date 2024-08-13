وبيّن التقرير أن أبرز السياسيين اليمينيين المتطرفين الذين يدعمون "الحرب الإسرائيلية الوحشية على غزة" إلى جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لم يكونوا ظاهرة حديثة، بل جرى إعدادهم لفترة طويلة، وأن منظمات المجتمع المدني لعبت دوراً مهماً في ذلك.

ومن بين هذه المجموعات برز الوزيران الإسرائيليان اليمينيان المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

وشرح التقرير أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير، ووزير المالية سموتريتش، زعيما حزبي "القوة اليهودية" و"الصهيونية الدينية" على التوالي، صعدا من مواقع هامشية ليصبحا شخصيتين مركزيتين في المشهد السياسي الحالي.

ويشير التقرير إلى أن أحداثاً مثل الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973، واتفاقية كامب ديفيد عام 1978، واتفاقية أوسلو للسلام عام 1994، وانسحاب إسرائيل من غزة عام 2005، أدت إلى تطرف جماعات اليمين في إسرائيل.

تدرس الدراسة على نطاق واسع شبكة المنظمات غير الحكومية اليمينية المتطرفة، وتؤكد وجود الشبكة الواسعة التي مكنت اليمين المتطرف من التأثير على سياسات إسرائيل ضد الفلسطينيين من خلال فرض الاستيطان الذي يسعى لسرقة الأراضي الفلسطينية بالقوة.

ومن بين هذه المنظمات "مركاز هراف" أو (المدرسة اليهودية التقليدية) الأكثر أهمية من الناحية الدينية، و"مجلس يشع" المنظمة المظلة التي تمثل المستوطنين غير الشرعيين، الذي تأسس في عام 1980 خلفاً لغوش إيمونيم (كتلة المؤمنين).

ومن بين المؤسسات الأخرى التابعة للشبكة السياسية اليمينية المتطرفة مؤسسة "إير دافيد" (Amutat Elad). وتتخذ من موقع مدينة دافيد السياحي في القدس الشرقية المحتلة مقراً لها.

وتروج "إير دافيد" لرواية تاريخ القدس التي تعتمد على الحفريات المثيرة للجدل بهدف الاحتفال فقط بالتاريخ اليهودي للمنطقة، ومحو الكثير من تاريخ الموقع. وقد أنشأت المنظمة متنزهاً ترفيهياً سياسياً في سلوان، حيث أدت أعمال المتنزه إلى إتلاف منازل الفلسطينيين.

وتشمل تلك المنظمات كذلك "منتدى كوهيليت للسياسات" وهو مؤسسة بحثية يمينية مؤثرة تعمل بنشاط على تشكيل الأجندة التشريعية في إسرائيل. ولعب المنتدى دوراً حاسماً في صياغة قانون الدولة القومية المثير للجدل لعام 2018 والإصلاحات القضائية المقترحة في يناير 2023.

كما تشمل "ريغافيم" أو (قطع الأرض) وهي منظمة تأسست عام 2006 عقب الانسحاب الإسرائيلي مباشرة من قطاع غزة، وتراقب عن كثب أنشطة البناء الفلسطينية في كل من إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، وترفع تقارير عن القضايا المتعلقة بتصاريح البناء والثغرات القانونية الأخرى إلى الحكومة الإسرائيلية. وتهدف إلى الحد من أنشطة البناء والتوسع الحضري الفلسطينية.