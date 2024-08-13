وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، عبر منشور على منصة إكس: "إننا ندين الاستفزاز الذي يتعرض له المسجد الأقصى من المتطرفين الإسرائيليين، بمن في ذلك وزراء حكومة نتنياهو التي تمارس الإبادة الجماعية".

وأشار إلى أن إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بهذا الاستفزاز، أظهرت أنها تستهدف العالم الإسلامي، وجميع الأديان، والتراث المشترك للإنسانية"، مضيفاً: "بالإضافة إلى كونها تهديداً للسلام الإقليمي والعالمي، فإن إدارة نتنياهو تشكل أيضاً تهديداً للإنسانية".

ودعا جليك المجتمع الدولي إلى ضرورة "أن يتخذ موقفاً واضحاً ضد هذا النهج اللا إنساني والمعادي للإنسانية"، مشدداً على أنه "ستجري محاكمة حكومة نتنياهو المتطرفة التي ترتكب الإبادة الجماعية والمعادية للإنسانية والسلام، كما يستحقون"

وصباح اليوم الثلاثاء، اقتحم وزيران إسرائيليان ومئات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، تحت حماية شرطة الاحتلال، في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن أكثر من 2958 مستوطناً ومتطرفاً اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم، بينهم وزيران وعضو في الكنيست الإسرائيلي.

وأكدت مصادر في دائرة الأوقاف أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير اقتحم المسجد الأقصى. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن عضو الكنيست عن حزب الليكود عميت هاليفي كان من بين مقتحمي المسجد.