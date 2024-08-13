وأكّد ألطون في منشور على منصة إكس، رفض "الاعتداءات الدنيئة على القبلة الأولى للمسلمين"، داعياً الإنسانية إلى رفع صوتها ضد إسرائيل "التي تتغذى على الدماء والاستفزاز" وكل أصحاب الضمائر إلى "سماع صرخة الأقصى، فعلينا أن نوحّد قلوبنا ونقول أنهوا الهمجية (الإسرائيلية)".

وتابع المسؤول التركي: "على جانب آخر، نود أن نُعلِم أن إسرائيل المحتلة التي قتلت عشرات الآلاف من إخواننا ونسائنا وأطفالنا الفلسطينيين، ضاربة عرض الحائط بحقوق الإنسان والقانون الدولي، ستحاسب عاجلاً أم آجلاً".

وشدد ألطون على أنه "مهما كانت الظروف فإننا سنقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وندعم قضيته العادلة حتى النهاية".

وصباح الثلاثاء، اقتحم وزيران إسرائيليان ومئات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، تحت حماية شرطة الاحتلال، في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن أكثر من 2958 مستوطناً ومتطرفاً اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم، بينهم وزيران وعضو في الكنيست الإسرائيلي.

وأكدت مصادر في دائرة الأوقاف أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير اقتحم المسجد الأقصى. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن عضو الكنيست عن حزب الليكود عميت هاليفي كان من بين مقتحمي المسجد.