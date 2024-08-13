سياسة
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حماس تدعو العدل الدولية لضم اعترافات إسرائيلية باستخدام مدنيين دروعاً بشرية
دعا القيادي في حركة حماس، عزت الرشق، اليوم الثلاثاء، محكمة العدل الدولية إلى ضم اعترافات نشرتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية حول استخدام مدنيين بغزة دروعاً بشرية لملف “جرائم الحرب” التي تحاكم عليها إسرائيل.
حماس تدعو العدل الدولية لضم اعترافات إسرائيلية باستخدام مدنيين دروعاً بشرية
حماس تدعو العدل الدولية لضم اعترافات إسرائيلية باستخدام مدنيين دروعاً بشرية / صورة: AFP Archive
13 أغسطس 2024

واعتبر الرشق أن ما أظهره تحقيق الصحيفة يؤكد ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي "جرائم حرب" تتطلب الملاحقة والإدانة الدولية.

والثلاثاء، أكد تحقيق نشرته الصحيفة العبرية أن جيش الاحتلال استخدم "بشكل ممنهج" مدنيين بقطاع غزة دروعاً بشرية عند تمشيط الأنفاق والمباني، مشيراً إلى أن ذلك جرى بمعرفة مكتب رئيس الأركان هرتسي هاليفي وضباط كبار في الجيش.

وكشفت الصحيفة عبر سلسلة شهادات من جنود وقادة بجيش الاحتلال، عن أنه يجري نقل شبان من غزة غير مشتبه بكونهم "مسلحين" إلى وحدات مختلفة تابعة له، ليحتجزهم معتقلين، ثم يرسلهم لمرافقة قواته عند تفتيش الأنفاق والمنازل بالقطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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