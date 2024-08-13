واعتبر الرشق أن ما أظهره تحقيق الصحيفة يؤكد ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي "جرائم حرب" تتطلب الملاحقة والإدانة الدولية.

والثلاثاء، أكد تحقيق نشرته الصحيفة العبرية أن جيش الاحتلال استخدم "بشكل ممنهج" مدنيين بقطاع غزة دروعاً بشرية عند تمشيط الأنفاق والمباني، مشيراً إلى أن ذلك جرى بمعرفة مكتب رئيس الأركان هرتسي هاليفي وضباط كبار في الجيش.

وكشفت الصحيفة عبر سلسلة شهادات من جنود وقادة بجيش الاحتلال، عن أنه يجري نقل شبان من غزة غير مشتبه بكونهم "مسلحين" إلى وحدات مختلفة تابعة له، ليحتجزهم معتقلين، ثم يرسلهم لمرافقة قواته عند تفتيش الأنفاق والمنازل بالقطاع.