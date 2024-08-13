سياسة
3 دقيقة قراءة
حزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية.. والاحتلال يقصف "أهدافاً" في لبنان
شن حزب الله، مساء الثلاثاء، هجوماً صاروخياً على مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما أغارت طائرات مسيّرة إسرائيلية على منصتي صواريخ جنوبي لبنان.
حزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية.. والاحتلال يقصف "أهدافاً" في لبنان
حزب الله يطلق وابلاً من الصواريخ تجاه شمال إسرائيل / صورة: AA
13 أغسطس 2024

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان: "هاجمت طائرات مسيّرة منصتي صواريخ جاهزتين للإطلاق نحو إسرائيل في منطقة الطيري (قضاء بنت جبيل) وزبقين (قضاء صور) جنوبي لبنان".

وأضاف: "في ما يتعلق بِدويِّ الإنذارات (صافرات الإنذار) في (مستوطنة) مالكية (بالجليل الأعلى)، فالحديث يدور حول إطلاق 15 قذيفة صاروخية سقطت في مناطق مفتوحة دون إصابات".

على الجانب الآخر، قال حزب الله، عبر بيان، إن عناصره استهدفوا "انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في موقع جل الدير برشقة صاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".

كما "استهدفوا موقع رويسات ‏العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة"، حسب بيان ثانٍ.

وفي وقت لاحق، أعلن حزب الله أنه استهدف قاعدة "جبل نيريا" الإسرائيلية (شمال) بِصلْيات من صواريخ الكاتيوشا.

وقال في بيان إن "المقاومة استهدفت قاعدة جبل نيريا (مقر كتائبي تشغله حالياً قوات من لواء غولاني) بِصلْيات من صواريخ الكاتيوشا".

ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت، الثلاثاء، أطلق حزب الله على إسرائيل أكثر من 7 آلاف و500 صاروخ وما يزيد على 200 طائرة مسيّرة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل 44 شخصاً هم 19 عسكرياً و24 مدنياً ومواطن هندي واحد، فيما أُصيب 271، هم 141 عنصراً من الجيش وقوات الأمن و130 مدنياً، حسب الصحيفة.

وأفاد حزب الله، في وقت سابق، بمقتل اثنين من عناصره، الثلاثاء، جراء مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، وفق بيانين منفصلين.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى حزب الله في هذه المواجهات إلى 409 عناصر، وفق رصد الأناضول لبيانات الحزب.

ووسط مخاوف من اندلاع حرب واسعة، تتأهب إسرائيل لرد انتقامي من حزب الله على اغتيالها القيادي العسكري البارز في الحزب فؤاد شكر، في بيروت، يوم 30 يوليو/تموز الماضي.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي لبنانية في الجنوب، وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قصفاً يومياً؛ ما خلّف مئات القتلى والجرحى معظمهم في الجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء حرب مدمرة تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي، على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ مما أسفر عن أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us