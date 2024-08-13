سياسة
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واشنطن توافق على بيع إسرائيل حزمة أسلحة جديدة بقيمة 20 مليار دولار
وافقت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الثلاثاء، على بيع أسلحة لإسرائيل ضمن صفقة قيمتها 20 مليار دولار تشمل طائرات مقاتلة من طراز "F-15" ومركبات مدرعة وقذائف دبابات وصواريخ جو-جو.
واشنطن توافق على بيع إسرائيل حزمة أسلحة جديدة بقيمة 20 مليار دولار
تشمل الصفقة مركبات تكتيكية معدلة من طراز M1148A1B2 لإسرائيل مقابل 583.1 مليون دولار / صورة: AA
13 أغسطس 2024

وقالت صحيفة هآرتس إن "الحديث يدور عن صفقة بُحثت بين كبار المسؤولين في إسرائيل والولايات المتحدة، وشركات تصنيع الطائرات".

وتتطلب هذه الصفقة موافقة مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، اللذين سيكون بإمكان أعضائهما تقديم تحفظات على الصفقة في الأسابيع المقبلة، وفق المصدر ذاته.

من جانبها، قالت صحيفة معاريف إنه وفقاً للبنتاغون تشمل الصفقة بيع 100 طائرة من طراز F-15IA وF-15I، بنحو 18.82 مليار دولار، وقذائف مدفعية عيار 120 ملم بقيمة 774.1 مليون دولار، ومعها صواريخ جو-جو متقدمة متوسطة المدى بقيمة تصل إلى 102.5 مليون دولار.

كذلك تشمل الصفقة مركبات تكتيكية معدلة من طراز M1148A1B2 لإسرائيل مقابل 583.1 مليون دولار، وفق المصدر نفسه.

وحسب معاريف، فإن الموعد المتوقع لتسليم الطائرات والمركبات والقنابل لن يكون قريباً، بل خلال السنتين إلى السنوات الخمس القادمة.

ووفقاً لها، سيُدفع معظم تكاليف الصفقة الإجمالية من أموال المساعدات الأمريكية لإسرائيل.

والجمعة، ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، أن واشنطن تستعد لتقديم دعم مالي بقيمة 3.5 مليار دولار لإسرائيل في إطار حزمة الأسلحة والمساعدات العسكرية التي وافق عليها الكونغرس قبل أشهر.

وقالت الشبكة نقلاً عن مصادر مطلعة، إن الخارجية الأمريكية أبلغت أعضاء الكونغرس بأن الإدارة الأمريكية تستعد لتوفير تمويل لإسرائيل بقيمة 3.5 مليار دولار لتغطية نفقاتها العسكرية.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد صدّق على حزمة دعم مالي لإسرائيل في أبريل/نيسان الماضي، بقيمة 26 مليار دولار، بينها نحو 14 مليار دولار للدعم العسكري.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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