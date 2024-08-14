قال مسؤولان أمريكيان، أمس الثلاثاء، إن القذائف التي أُطلقت باتجاه قاعدة جوية أمريكية في حقل للغاز بمحافظة دير الزور السورية لم تُصِب المنشأة.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني لوكالة رويترز، إن عناصر مسلحة استهدفت القاعدة بست قذائف سقطت جميعها في محيط القاعدة الأمريكية، مضيفاً أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة رد على الهجوم بالمدفعية.

وأوضح المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن القذائف لم تصب القاعدة ولم تقع إصابات. واستشهد المسؤول بتقارير أولية يمكن أن تتغير.

وقالت شركة كونوكو فيليبس إنها على علم بتقارير عن أضرار لحقت بقاعدة للقوات الأمريكية وقوات التحالف في شرقي سوريا تحمل اسم كونوكو. وسحبت الشركة أصولها من سوريا أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، الثلاثاء، إن ثمانية جنود أمريكيين أُصيبوا في هجوم بطائرة مُسيرة على قاعدة في سوريا الأسبوع الماضي.