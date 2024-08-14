سياسة
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زيلينسكي يعلن سيطرة الجيش الأوكراني على 74 وحدة سكنية في كورسك الروسية
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء، سيطرة جيش بلاده على 74 وحدة سكنية في منطقة كورسك الروسية.
زيلينسكي يعلن سيطرة الجيش الأوكراني على 74 وحدة سكنية في كورسك الروسية
لفت زيلينسكي إلى استمرار أعمال التفتيش في المنطقة واتخاذ التدابير اللازمة / صورة: Reuters
14 أغسطس 2024

وقال زيلينسكي في منشور عبر قناته على تطبيق تليغرام، إنه عقد اجتماعاً مع رئيس الأركان أوليكسندر سيرسكي، حول الأوضاع على خط الجبهة.

وأشار إلى تقدم الجيش الأوكراني في منطقة كورسك، وسيطرته على 74 وحدة سكنية، لافتاً إلى استمرار أعمال التفتيش في المنطقة واتخاذ التدابير اللازمة.

بدوره، أوضح رئيس الأركان الأوكراني استمرار الاشتباكات على طول خط الجبهة في كورسك، مشيراً إلى تقدم وحدات الجيش الأوكراني في بعض الاتجاهات لمسافات تتراوح بين 1 و3 كم خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن الجيش الروسي يواصل التصدي للجنود الأوكرانيين في محور كورسك.

ولفت البيان إلى أن الجيش الأوكراني خسر في الساعات الـ24 الأخيرة، نحو 420 جندياً و55 مدرعة.

وأوضح أن القوات الأوكرانية فقدت منذ 6 أغسطس/آب الجاري، 2030 جندياً و35 دبابة و31 ناقلة جنود مدرعة، و179 مركبة مدرعة، و18 مركبة حربية للمشاة.

وأطلقت القوات الأوكرانية في 6 أغسطس/آب، عملية واسعة النطاق على كورسك، مما أسفر عن اندلاع اشتباكات عنيفة مع الجيش الروسي. وأعلنت روسيا حالة الطوارئ في كورسك، على خلفية الهجوم الأوكراني.

وعقب الهجوم الأوكراني، عقد بوتين اجتماعا مع وزير الدفاع، وسكرتير مجلس الأمن الروسي، ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي، ورئيس هيئة الأركان، بشأن الوضع في كورسك، وطالب الحكومة بتوفير الدعم للمدنيين المتضررين.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في شؤونها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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