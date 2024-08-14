سياسة
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بايدن: اتفاق بين إسرائيل وحماس قد يحول دون وقوع هجوم إيراني
اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قد يدفع إيران إلى الامتناع عن شن هجوم على إسرائيل رداً على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.
بايدن: اتفاق بين إسرائيل وحماس قد يحول دون وقوع هجوم إيراني
جو بايدن في أثناء حديثه للصحفيين. / صورة: Reuters
14 أغسطس 2024

وقال بايدن للصحفيين في نيو أورلينز لدى سؤاله عما إذا كانت هدنة بين إسرائيل وحماس قد تحول دون وقوع هجوم إيراني: "هذا ما أتوقعه"، مضيفاً أنه على الرغم من أن المفاوضات "أصبحت صعبة"، فإنه لن يستسلم.

وكان البيت الأبيض حذّر من أن إيران قد تشنّ "هجمات كبرى" على إسرائيل هذا الأسبوع، لافتاً إلى أن إسرائيل لديها تقديرات مماثلة، فيما أرسلت الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة مجموعة حاملة طائرات وغواصة مزوّدة بصواريخ إلى المنطقة دعماً لإسرائيل.

ووافقت إدارة بايدن، الثلاثاء، على صفقات أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، متجاهلة ضغوطاً تمارسها منظمات حقوقية تدعو لوقف إمداد تل أبيب بالأسلحة على خلفية ارتفاع حصيلة الشهداء المدنيين في غزة.

وألقت إيران وحلفاؤها باللوم على إسرائيل في استشهاد هنية في أثناء زيارته للعاصمة الإيرانية لحضور تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان. ولم تعلّق إسرائيل على ذلك. لكن إيران تعهّدت بالانتقام لاستشهاده الذي جاء بعد ساعات من ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت قتلت القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر، إذ توعّد حزب الله بالردّ.

ودعت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون أيضاً إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة، مع ترقّب جولة محادثات صعبة دعت الدول الوسيطة (واشنطن والدوحة والقاهرة) إلى عقدها يوم غد الخميس أملاً في التوصل إلى هدنة.

كما دعت الدول الغربية إلى إيصال المساعدات "دون قيود" إلى قطاع غزة المحاصر والمدمّر بعد عشرة أشهر من الحرب. وقبلت إسرائيل دعوة الوسطاء إلى استئناف المفاوضات هذا الأسبوع بشأن وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تحظى إسرائيل بدعم عسكري واستخباراتي ودبلوماسي تقدمه دول غربية، تتقدمها الولايات المتحدة، إحدى الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن.

وأسفرت الحرب على غزة عن أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، إذ يحاصر الاحتلال القطاع للعام الثامن عشر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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