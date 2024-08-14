وقال حاكم بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، عبر تطبيق تليغرام: "لا يزال الوضع في منطقة بيلغورود بالغ الصعوبة ومتوتراً بسبب القصف الذي تشنه القوات المسلحة الأوكرانية"، مشيراً إلى "منازل دمّرت ومدنيين قُتلوا وجُرحوا".

وتابع غلادكوف: "لتأمين مزيد من الحماية للسكان وتقديم دعم أكبر للضحايا، ستُفرض حالة الطوارئ على المستوى الإقليمي" اعتباراً من اليوم الأربعاء.

وأفاد المتحدث بوجود هجمات بواسطة مسيّرات أوكرانية على قريتي شيبيكينو وأوستينكا في المنطقة، كما ذكرت سلطات مناطق كورسك وفورونيج وبريانسك أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مسيّرات قادمة من أوكرانيا خلال الليل.

في السياق، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير 117 طائرة مسيّرة وأربعة صواريخ تكتيكية أطلقتها أوكرانيا خلال الليل على عدة مناطق، من بينها كورسك.

وأضافت عبر تطبيق تليغرام أن الصواريخ و37 طائرة مسيّرة دُمّرت فوق كورسك، كما دُمّرت 37 مسيّرة فوق منطقة فورونيج.

قصف منطقة كورسك

بالمقابل، واصلت أوكرانيا قصف منطقة كورسك الحدودية الروسية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، اليوم الأربعاء، وقالت كييف إنها حققت مزيداً من المكاسب على الأرض في توغل وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه "معضلة حقيقية" للرئيس الروسي.

وذكر القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك أن 4 صواريخ أطلقتها أوكرانيا جرى تدميرها فوق كورسك، فيما استمرت تحذيرات الغارات الجوية بشكل متقطع خلال الليلة الماضية في المنطقة بأكملها.

وقالت كييف، أمس الثلاثاء، إنها سيطرت على 74 تجمعاً سكنيّاً في كورسك، بعد أسبوع من شن آلاف الجنود الأوكرانيين هجوماً مفاجئاً عبر الحدود، في رواية تتعارض مع تأكيدات روسيا أن تقدم قوات كييف توقَّف وجرى صد الهجمات في قرى على بعد يتراوح بين 26 و28 كيلومتراً من الحدود.

من جانبه، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الهجوم يهدف إلى تحسين موقف كييف التفاوضي قبل أي محادثات محتملة وإبطاء تقدم روسيا على الخطوط الأمامية، فيما قال بايدن إن واشنطن على اتصال دائم مع كييف بشأن العملية، وأضاف: "الأمر يخلق معضلة حقيقية لبوتين".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشنُّ روسيا هجوماً عسكريّاً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في شؤونها".