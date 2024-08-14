سياسة
3 دقيقة قراءة
روسيا تعلن حالة الطوارئ في بيلغورود الحدودية وأوكرانيا تواصل قصف كورسك
أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية، اليوم الأربعاء، حال الطوارئ في ظل وضع "بالغ الصعوبة" في المنطقة الحدودية التي تتعرض للقصف الأوكراني، فيما واصلت كييف قصف منطقة كورسك الحدودية الروسية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وقالت إنها حققت مكاسب على الأرض.
روسيا تعلن حالة الطوارئ في بيلغورود الحدودية وأوكرانيا تواصل قصف كورسك
مركبة عسكرية أوكرانية مدمرة في منطقة سومي قرب الحدود مع روسيا / صورة: AFP
14 أغسطس 2024

وقال حاكم بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، عبر تطبيق تليغرام: "لا يزال الوضع في منطقة بيلغورود بالغ الصعوبة ومتوتراً بسبب القصف الذي تشنه القوات المسلحة الأوكرانية"، مشيراً إلى "منازل دمّرت ومدنيين قُتلوا وجُرحوا".

وتابع غلادكوف: "لتأمين مزيد من الحماية للسكان وتقديم دعم أكبر للضحايا، ستُفرض حالة الطوارئ على المستوى الإقليمي" اعتباراً من اليوم الأربعاء.

وأفاد المتحدث بوجود هجمات بواسطة مسيّرات أوكرانية على قريتي شيبيكينو وأوستينكا في المنطقة، كما ذكرت سلطات مناطق كورسك وفورونيج وبريانسك أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مسيّرات قادمة من أوكرانيا خلال الليل.

في السياق، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير 117 طائرة مسيّرة وأربعة صواريخ تكتيكية أطلقتها أوكرانيا خلال الليل على عدة مناطق، من بينها كورسك.

وأضافت عبر تطبيق تليغرام أن الصواريخ و37 طائرة مسيّرة دُمّرت فوق كورسك، كما دُمّرت 37 مسيّرة فوق منطقة فورونيج.

قصف منطقة كورسك

بالمقابل، واصلت أوكرانيا قصف منطقة كورسك الحدودية الروسية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، اليوم الأربعاء، وقالت كييف إنها حققت مزيداً من المكاسب على الأرض في توغل وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه "معضلة حقيقية" للرئيس الروسي.

وذكر القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك أن 4 صواريخ أطلقتها أوكرانيا جرى تدميرها فوق كورسك، فيما استمرت تحذيرات الغارات الجوية بشكل متقطع خلال الليلة الماضية في المنطقة بأكملها.

وقالت كييف، أمس الثلاثاء، إنها سيطرت على 74 تجمعاً سكنيّاً في كورسك، بعد أسبوع من شن آلاف الجنود الأوكرانيين هجوماً مفاجئاً عبر الحدود، في رواية تتعارض مع تأكيدات روسيا أن تقدم قوات كييف توقَّف وجرى صد الهجمات في قرى على بعد يتراوح بين 26 و28 كيلومتراً من الحدود.

من جانبه، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الهجوم يهدف إلى تحسين موقف كييف التفاوضي قبل أي محادثات محتملة وإبطاء تقدم روسيا على الخطوط الأمامية، فيما قال بايدن إن واشنطن على اتصال دائم مع كييف بشأن العملية، وأضاف: "الأمر يخلق معضلة حقيقية لبوتين".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشنُّ روسيا هجوماً عسكريّاً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في شؤونها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us