سياسة
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بعد استهداف سفينتين في البحر الأحمر.. سنتكوم تعلن تدمير زورقين للحوثيين
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأربعاء، تدمير زورقين للحوثيين في البحر الأحمر خلال الساعات الـ24 الماضية، معتبرة أنهما "شكلا تهديداً واضحاً ومباشراً لقوات أمريكا والتحالف والسفن التجارية في المنطقة".
بعد استهداف سفينتين في البحر الأحمر.. سنتكوم تعلن تدمير زورقين للحوثيين
طائرة حربية أمريكية تنطلق من حاملة الطائرات USS Theodore Roosevelt في البحر الأحمر / صورة: AP
14 أغسطس 2024

وقالت سنتكوم في بيان على منصة إكس: "خلال الساعات الـ24 الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير زورقين تابعين للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر"، وأضافت أن "الزورقين شكلا تهديداً واضحاً ومباشراً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وجاء ذلك بعد يوم من استهداف سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، إذ قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري للأمن البحري البريطانية، أمس الثلاثاء، إن انفجاراً وقع قريباً من إحدى السفن وهي على بعد 63 ميلاً غرب الحديدة اليمنية.

كذلك أعلنت الوكالتان البحريتان أمس عن وقوع هجوم آخر استهدف سفينة على بُعد 97 ميلاً بحرياً شمال غرب الحديدة، ولم يُبلغ عن إصابات أو أضرار في السفينة أو طاقمها. ولم يتبنَّ الحوثيون الهجوم حتى الساعة، وأفادت شركة أمبري بأن "السفينة مرتبطة بشكل وثيق ببنك أهداف الحوثيين".

وتضامناً مع غزة التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وصولاً إلى البحر المتوسط.

ومنذ مطلع العام الجاري يشن تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل بردّ من الجماعة من حين إلى آخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيدياً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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