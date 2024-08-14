وقال جهاز الدفاع المدني (الحماية المدنية) الفلسطيني بغزة، في بيان إن طواقمه انتشلت 8 شهداء و31 إصابة (في حصيلة أولية) جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي عدداً من المنازل "لعائلات عويضة وأبو حديد وأبو شحمة، في منطقة العوايضة، بحي الشيخ ناصر، شرق خان يونس".

وأضاف الدفاع المدني أن "عمليات البحث عن مفقودين ما زالت جارية في المنطقة". كما أوضح في بيان آخر، أن طواقمه انتشلت "جثماني شهيدين منهما طفل، قُتلا في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً يعود إلى عائلة ياسين، بالقرب من مركز الزيتون، شرق مدينة غزة".

فيما استشهد 3 فلسطينيين في قصف جوي استهدف منزلاً يعود إلى عائلة قويدر في منطقة معن، شرق خان يونس، وفق ما أوردته مصادر ميدانية وشهود عيان، أوضحوا كذلك أن "عمليات البحث عن مفقودين في المنزل المستهدف، ما زالت جارية".

اتصالات مكثفة لاستئناف المفاوضات

في سياق ذي صلة، بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، مع مصر وقطر سبل التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفين منفصلين أجراهما بلينكن مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن، عشية استئناف مفترض لمفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار على غزة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن عبد العاطي تلقى اتصالاً هاتفياً من بلينكن، تناول "العمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار على غزة"، إذ بحث الوزيران نتائج اتصالاتهما وجهودهما في هذا الشأن.

وحسب البيان، أكد عبد العاطي، خلال الاتصال "ضرورة وسرعة التوصل إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار على غزة، ونفاذ كامل للمساعدات الإنسانية" إلى القطاع.

كما شدد على ضرورة "التعاطي الإيجابي مع جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية، والانخراط بجدية وإرادة سياسية حقيقية في مفاوضات وقف إطلاق النار باعتبارها السبيل الوحيد لوقف التصعيد في المنطقة واحتواء محاولات توسيع دائرة الصراع".

كما أجرى بلينكن اتصالاً هاتفياً مع محمد بن عبد الرحمن، تطرق إلى "آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة"، وفق بيان للخارجية القطرية.

وأضاف البيان أن الاتصال تطرق كذلك إلى "مستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، والتأكيد على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة"، دون ذكر تفاصيل أخرى بالخصوص.

وتتجه الأنظار من جديد إلى العاصمة القطرية الدوحة، الخميس، إذ يُرتقب استئناف المفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق النار على غزة وتبادل الأسرى، وسط تقارير عبرية تتحدث عن اعتزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إضافة شروط جديدة للقبول بالاتفاق، والتي يتوقع أن تزيد المفاوضات تعقيداً وتعرقل إمكانيات نجاحها.

وتأتي هذه المفاوضات المرتقبة، والتي لم تُعلن الدوحة عنها، استجابة لدعوة أطلقها قادة مصر وقطر والولايات المتحدة، في بيان مشترك الأسبوع الماضي، فيما أعلن قيادي من حماس أن حركته لن تشارك فيها.

ووفق هيئة البث العبرية الرسمية، سيترأس الوفد الإسرائيلي إلى مفاوضات الدوحة رئيس جهاز الاستخبارات "الموساد" دافيد برنياع، بينما ستضم عضويته رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، ومسؤول ملف المفقودين في جيش الاحتلال نيتسان ألون.

كما يشارك في المفاوضات المرتقبة كل من رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

فيما أكد القيادي بحماس سهيل الهندي، أمس الثلاثاء، أن الحركة لن تكون جزءا من هذه المفاوضات. وأوضح أنها طالبت بـ"التزام واضح من قبل إسرائيل بما جرى الاتفاق عليه في 2 يوليو/تموز الماضي (استناداً إلى مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن)"، مؤكداً أنه "إذا حصل ذلك فالحركة جاهزة للدخول بآليات تنفيذ الاتفاق".

والأحد الماضي، طالبت حماس، في بيان، الوسطاء في هذا المفاوضات بـ"تقديم خطة لتنفيذ ما قاموا بعرضه على الحركة ووافقت عليه في 2 يوليو/تموز، استناداً إلى رؤية بايدن وقرار مجلس الأمن، وإلزام الاحتلال (الإسرائيلي) بذلك، بدلاً من الذهاب إلى مزيد من جولات المفاوضات أو مقترحات جديدة توفر الغطاء لعدوان الاحتلال، وتمنحه مزيداً من الوقت".

ونهاية مايو/أيار الماضي، طرح بايدن بنود صفقة عرضتها عليه إسرائيل "لوقف القتال والإفراج عن جميع المختطفين (الأسرى الإسرائيليين بغزة)"، وقبلتها حماس وقتها، وفق إعلام عبري.

لكن نتنياهو أضاف شروطاً جديدة اعتبرها كل من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس الموساد دافيد برنياع، معرقلة للتوصل إلى الصفقة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.