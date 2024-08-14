سياسة
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وزير خارجية العراق يزور تركيا لحضور الاجتماع الأول لمجموعة التخطيط المشتركة
يزور تركيا وفد عراقي رفيع المستوى برئاسة فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، غداً الخميس، لعقد الاجتماع الأول لمجموعة التخطيط التركية-العراقية المشتركة، برئاسة مشتركة بين الوزير العراقي ونظيره التركي، هاكان فيدان.
وزير خارجية العراق يزور تركيا لحضور الاجتماع الأول لمجموعة التخطيط المشتركة
الوزيران هاكان فيدان وفؤاد حسين خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي في فبراير/شباط 2024 / صورة: AA
14 أغسطس 2024

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان اليوم الأربعاء، إنّ "السيد فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي سيقوم بزيارة رسمية لبلادنا غداً (الخميس)"، مضيفة أنه سيجري خلال الزيارة عقد الاجتماع الأول لـ"مجموعة التخطيط التركية-العراقية المشتركة".

وفي 22 أبريل/نيسان الماضي وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته للعراق اتفاقية الإطار الاستراتيجي للتعاون المشترك بين البلدين، وتأسست بموجبها مجموعة التخطيط المشتركة التركية-العراقية، التي ستعقد أول اجتماعاتها غداً الخميس بأنقرة.

وأشار بيان الخارجية التركية إلى أنه من المتوقع أيضاً أن يُعقد غداً الخميس الاجتماع الرابع للآلية الأمنية رفيعة المستوى بين أنقرة وبغداد.

وأوضح البيان أن الاجتماع سيترأسه وزيرا خارجية البلدين، وسيحضره من الجانب التركي وزير الدفاع الوطني ياشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم قالن، وأيضاً منير كارا أوغلو نائب وزير الداخلية، بجانب نظرائهم العراقيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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