وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان اليوم الأربعاء، إنّ "السيد فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي سيقوم بزيارة رسمية لبلادنا غداً (الخميس)"، مضيفة أنه سيجري خلال الزيارة عقد الاجتماع الأول لـ"مجموعة التخطيط التركية-العراقية المشتركة".

وفي 22 أبريل/نيسان الماضي وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته للعراق اتفاقية الإطار الاستراتيجي للتعاون المشترك بين البلدين، وتأسست بموجبها مجموعة التخطيط المشتركة التركية-العراقية، التي ستعقد أول اجتماعاتها غداً الخميس بأنقرة.

وأشار بيان الخارجية التركية إلى أنه من المتوقع أيضاً أن يُعقد غداً الخميس الاجتماع الرابع للآلية الأمنية رفيعة المستوى بين أنقرة وبغداد.

وأوضح البيان أن الاجتماع سيترأسه وزيرا خارجية البلدين، وسيحضره من الجانب التركي وزير الدفاع الوطني ياشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم قالن، وأيضاً منير كارا أوغلو نائب وزير الداخلية، بجانب نظرائهم العراقيين.