سياسة
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مبعوث واشنطن إلى لبنان يدعو لوقف "حرب غزة" وميقاتي يحذّر من خطورة الوضع
شدد المبعوث الأمريكي إلى لبنان، أموس هوكشتاين، اليوم الأربعاء، على أنه "لم يبقَ وقت لإضاعته" للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أن ذلك سيتيح أيضاً التوصل إلى حلّ دبلوماسي في لبنان.
مبعوث واشنطن إلى لبنان يدعو لوقف "حرب غزة" وميقاتي يحذّر من خطورة الوضع
أموس هوكستين التقى ميقاتي في بيروت قبل شهرين لبحث وقف التصعيد في لبنان. / صورة: AFP
14 أغسطس 2024

وقال هوكشتاين بعد لقائه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في العاصمة بيروت: "تحدثت مع الرئيس بري حول الاتفاق الإطاري المطروح لوقف إطلاق النار في غزة، وقد اتفقنا على أنه لم يبقَ وقت لإضاعته ولا أعذار مقبولة من أي طرف لتأخير إضافي".

وفي السياق، قال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، محذراً من خطورة الوضع: "نحن أمام فرص قلقة للدبلوماسية التي تتحرك لمنع الحرب ووقف العدوان الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن "الجولات الخارجية مع رؤساء وقادة أجانب وإخوة عرب تكثفت نظراً إلى خطورة الوضع اللبناني والإقليمي على أمن المنطقة".

وجاء كلام ميقاتي في مستهل جلسة وزارية عُقدت في مقر الحكومة لبحث خطة الطوارئ الحكومية لمواجهة أي هجوم إسرائيلي محتمل، في إطار التصعيد بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله الذي توعد بالرد على اغتيال القيادي فيه فؤاد شكر في 30 يوليو/تموز الماضي.

وشدد ميقاتي في بيان نشره موقع رئاسة مجلس الوزراء اللبناني الرسمي، على تمسك حكومته "بحق لبنان في تحرير أرضه وحفظ سيادته في ظل تصاعد الحرب وازدياد التوتر وإمعان العدوّ الإسرائيلي بارتكاب المجازر"، مضيفاً ان بلاده بعد أكثر من 10 أشهر من الحرب على لبنان وغزة لا تزال تدفع ثمن باهظاً من أرواح أهلها واقتصادها.

وأكد ميقاتي موقف لبنان الواضح من وقف الحرب، وبالتقيد الحرفي بمضامين القرار 1701 وتنفيذ كامل بنوده، كمدخل إلى أي حل، قائلاً: "ما يعنينا من منع الحرب ووقف إطلاق النار هو وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وغزة، وما تتركه من تدمير وتهجير وقتل، على مرأى من العالم أجمع".

وفي 11 أغسطس/آب 2006 تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701 الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل.

وبالتزامن مع اقتراب موعد استئناف المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، قال ميقاتي إن "التعنت الإسرائيلي يهدد مساعي وقف الحرب ولا يقيم وزناً لمبادرات وسطاء الخير".

وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة تُجري الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة، لكنها اصطدمت مراراً بالتعنت الإسرائيلي ورفضه أي اتفاق يضمن وقفاً دائماً للحرب على غزة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح، معظمهم في الجانب اللبناني. وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربها على قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما تترقب إسرائيل منذ أيام ردود فعل من إيران وحزب الله وحماس على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بطهران نهاية الشهر الماضي، والقيادي البارز في الحزب فؤاد شكر ببيروت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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