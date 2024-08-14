سياسة
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"بسبب خلل فني".. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن سقوط مسيّرة تابعة له
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الأربعاء، سقوط مسيّرة تابعة له في المنطقة البحرية قبالة ساحل بلماحيم، وسط إسرائيل، معللاً ذلك بـ"خلل فني".
"بسبب خلل فني".. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن سقوط مسيّرة تابعة له
مسيّرة إسرائيلية / صورة: أرشيف AA
14 أغسطس 2024

وذكر البيان أن "قطعة جوية للجيش سقطت في المنطقة البحرية قبالة ساحل بلماحيم بسبب خلل فني"، مضيفاً أن الجهات المعنية جمعت حطام القطعة الجوية وأن الحادث قيد التحقيق"، وسط تأكيد أنه "لا خشية من تسرب للمعلومات أو حادث أمني"، دون الخوض في تفاصيل حول أسباب تحليق الطائرة دون طيار في المكان.

وأعلنت إسرائيل نهاية يوليو/تموز الماضي، حالة الاستنفار تحسباً لردود فعل انتقامية من إيران وحزب الله اللبناني وحماس على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في 31 يوليو/تموز الماضي، والقيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر ببيروت في اليوم السابق.

وبينما تبنّت إسرائيل اغتيال شكر، تلتزم الصمت حيال اتهام إيران وحماس لها باغتيال هنية، وإن ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مسؤولية بلاده عن قصف مقر إقامته خلال زيارة لطهران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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