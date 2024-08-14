سياسة
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الاحتلال يهدم مساكن بالقدس.. وسموتريتش يكشف عن مستوطنة جديدة في بيت لحم
هدمت البلدية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مساكن ومنشآت فلسطينية في بلدة الطور بالقدس الشرقية بحجة "البناء غير المرخص"، فيما أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الشروع بإقامة مستوطنة جديدة على أراضي بيت لحم في جنوبي الضفة الغربية.
الاحتلال يهدم مساكن بالقدس.. وسموتريتش يكشف عن مستوطنة جديدة في بيت لحم
سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهدم مساكن ومنشآت فلسطينية بالقدس الشرقية / صورة: AA
14 أغسطس 2024

وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ترافقها طواقم من البلدية، اقتحمت بلدة الطور قبل أن تنفذ عملية الهدم، وأضافوا أن السلطات الإسرائيلية هدمت 5 منازل ومحطة محروقات وحظائر أغنام مملوكة لعدة عائلات فلسطينية في البلدة.

في غضون ذلك، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في منشور على منصة "إكس"، الشروع بإقامة مستوطنة جديدة على أراضي بيت لحم في جنوبي الضفة الغربية، معتبراً أن ربط الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" في جنوبي الضفة الغربية بالقدس هي "مهمة وطنية".

وأشار سموتريتش إلى أن المستوطنة الجديدة "ناحال حاليتز" ستكون ضمن الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون". وقال: "أنهت الإدارة المدنية (الذراع التنفيذية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية) اليوم عملها المهني، ونشرت خطاً أزرق جديداً لمستوطنة ناحال حاليتز في غوش عتصيون".

ولفت سموتريتش إلى أن هذه المستوطنة هي "واحدة من 5 مستوطنات وافقت الحكومة الإسرائيلية قبل شهرين على إقامتها بالضفة الغربية، رداً على إجراءات السلطة الفلسطينية ضد دولة إسرائيل، والاعتراف الأحادي من قبل عدة دول غربية بالدولة الفلسطينية".

وقال: "لن يوقف أي قرار مناهض لإسرائيل ومعادٍ للصهيونية مواصلة تطوير المستوطنات، وسنواصل محاربة فكرة الدولة الفلسطينية الخطيرة وفرض الحقائق على الأرض، هذه هي مهمة حياتي وسأواصلها قدر استطاعتي".

بدورها قالت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية: "تبني الحكومة مستوطنة جديدة وضارة في قلب التواصل الجغرافي الفلسطيني في منطقة بيت لحم على الأراضي التي جرى إعلانها كموقع للتراث العالمي في منطقة معظم أراضيها مملوكة للفلسطينيين".

وأضافت الحركة التي ترصد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وتعارضه، في منشور على منصة إكس: "يواصل سموتريتش الترويج للضم الفعلي". وتابعت: "المستوطنة التي سيجري إنشاؤها ستكون محصورة في قلب الأراضي الفلسطينية وستؤدي حتماً إلى المزيد من الاحتكاكات والتحديات الأمنية".

وكانت تقارير إسرائيلية ودولية وفلسطينية أشارت إلى ارتفاع في وتيرة الاستيطان بالأراضي الفلسطينية منذ تشكيل الحكومة اليمينية التي ما زالت في الحكم منذ نهاية العام 2022، فيما تعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتطالب منذ عقود بوقفه دون جدوى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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