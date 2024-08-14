وأعربت صحيفة الطريق التابعة لحزب "شاس"، عن "الصدمة والاشمئزاز من استمرار التصرف الاستفزازي والوقح لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي داس قدسية الهيكل بقدم وقحة وصعد إلى جبل الهيكل مرة أخرى في تناقض تام مع رأي جميع الحكماء والرجال العظماء منذ أجيال".

وأضافت الصحيفة أن بن غفير "يرتكب استفزازات خطيرة وغير ضرورية وغير مسؤولة"، ونقلت عن الحاخام يتسحاق يوسيف مدير مدرسة دينية قوله: "هؤلاء الوزراء لا يمثلون توراة إسرائيل، إنهم يهينون أماكننا المقدسة".

ومن جهتها اعتبرت صحيفة "يتد نئمان" الدينية أن الاقتحامات "تعرض حياة اليهود للخطر"، وقالت: "صدمة في العالم اليهودي، في مواجهة وتشويه للشريعة اليهودية وتشويه لليهودية، وفي استفزاز خطير لدول العالم، وتعريض الناس للخطر والاضطهاد، هرع بن غفير ووزير النقب يتسحاق فاسرلوف إلى الهيكل (المسجد الأقصى)".

وأشارت الصحيفة، إلى أن "حاخامات وشخصيات عامة يطالبون بإعادة النظر في الشراكة الائتلافية (الشراكة مع الحكومة)، في ظل التصرفات غير الشرعية لأعضاء الائتلاف، جماعة بن غفير والتي قد تؤدي، لا سمح الله، إلى زيادة سفك الدماء في المنطقة"، ودعت إلى "إغلاق المسجد أمام اقتحامات اليهود".

وأضافت: "من غير الممكن أن نسمح لأي شخصية مارقة أن تعرضنا جميعاً للخطر. هذه ليست لعبة رجال الشرطة واللصوص، إنها حياة الإنسان والمحظورات رهيبة وهي خطيرة على الصعيدين السياسي والشريعة اليهودية".

وتابعت: "على كل من يملك القدرة ومن بيده السلطة أن يتصرف في الموضوع، لا بالكلام فحسب، بل بالتشريع والأقفال. يجب أن يكون الجبل مغلقاً، مغلقاً مختوماً، خلف ألف قضيب ومسمار"، وأردفت: "ولا يحق لأحد أن يسفك دماءنا ويضطهد حياتنا ووجودنا من أجل أهوائه".

وتلتزم الأحزاب الإسرائيلية بشكل عام الفتوى الدينية الصادرة عن الحاخام الأكبر لإسرائيل عام 1967 التي تمنع اليهود من اقتحام المسجد الأقصى. ووفقاً لكبار الحاخامات في إسرائيل فإن الهيكل كان مقاماً مكان المسجد الأقصى لكنهم يحظرون دخول المنطقة بداعي عدم المس بقدسية المكان لحين إقامة الهيكل.

وكان بن غفير جدد أمس الثلاثاء، اقتحامه باحات المسجد الأقصى، وأعلن مجدداً السماح لليهود بأداء الصلاة فيها وأدى أنصاره الصلاة فعلاً، وكان بجواره وزير النقب والجليل يتسحاك فاسرلوف، ورئيس إدارة ما يسمى بـ"جبل الهيكل" الحاخام شمشون إلبويم، وعضو لجنة الخارجية والأمن البرلمانية عميت هاليفي من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ومنذ 2003، سمحت الشرطة الإسرائيلية أحادياً للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى رغم الاحتجاجات المتكررة من دائرة الأوقاف الإسلامية.