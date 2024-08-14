سياسة
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محكمة بريطانية تقضي بالسجن 10 أشهر لشخص أهان سائقاً مسلماً
قضت محكمة بريطانية أمس الثلاثاء، بسجن مايكل مونغان لمدة 10 أشهر، لإهانة سائق حافلة مسلم بعبارات معادية للإسلام والبصق في مقصورته بالعاصمة لندن.
محكمة بريطانية تقضي بالسجن 10 أشهر لشخص أهان سائقاً مسلماً
مايكل مونغان أهان سائق حافلة مسلماً بعبارات معادية للإسلام وبصق في مقصورته في العاصمة لندن / صورة: AA
14 أغسطس 2024

وأوضحت النيابة العامة الملكية في بيان أن جلسة استماع عُقدت في محكمة الصلح في أوكسبريدج بشأن مونغان "الذي صبغ شعره لتغيير مظهره بعد انتشار صور الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشارت إلى أن المحكمة تعتقد أن مونغان نفّذ هذا الهجوم بتأثير أعمال العنف اليمينية المتطرفة التي بدأت في البلاد في 30 يوليو/تموز الماضي، ولكنها على علم بإطلاق سراحه بكفالة مالية بعد هجوم عنصري سابق.

ولفتت إلى أنه حُكم على المذكور بالسجن لمدة 10 أشهر لهجومين عنصريين وتهمتين بإتلاف الممتلكات. من جهتها، قالت المدعية العامة جاسوانت ناروال في بيان النيابة: "صدمت عنصرية مونغان المثيرة للاشمئزاز مجتمعنا ومن شاهد تلك الصور".

وأضافت: "وجّه مونغان إهانات عنصرية بغيضة للسائق الذي طلب منه النزول من الحافلة لأنه لم يدفع"، مشددة على أن "هذا النوع من السلوك لا مكان له في مجتمعنا".

وفي 8 أغسطس/آب الجاري، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لشخص يبصق على سائق حافلة في العاصمة البريطانية لندن، ويوجه شتائم ضد المسلمين.

وتظهر المشاهد أن الشخص يصف سائق الحافلة بأنه "إرهابي مسلم"، ويبصق في مقصورة السائق، مخاطباً إياه: "أنت إرهابي، انزل من الحافلة"، ثم يصعد إلى الحافلة ويضرب مقصورة السائق.

ويتعرض المسلمون والمؤسسات الإسلامية في بريطانيا لاعتداءات في الآونة الأخيرة وأصبحوا مستهدفين بسبب الأحداث التي أشعلها اليمينيون المتطرفون منذ 29 يوليو/تموز الماضي، بعد هجوم وقع في مدينة ساوثبورت أسفر عن مقتل 3 أطفال وإصابة 10 أشخاص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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