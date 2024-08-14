سياسة
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حماس: صفقة الأسلحة الجديدة لإسرائيل تؤكد الشراكة الأمريكية بالحرب على غزة
اعتبرت حركة حماس، اليوم الأربعاء، موافقة واشنطن على بيع أسلحة لإسرائيل ضمن صفقة قيمتها 20 مليار دولار "تأكيداً على شراكتها في التطهير العرقي للفلسطينيين في غزة".
حماس: صفقة الأسلحة الجديدة لإسرائيل تؤكد الشراكة الأمريكية بالحرب على غزة
حماس تعتبر موافقة واشنطن على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل تأكيداً لشراكتها في حرب الإبادة بغزة / صورة: Reuters
14 أغسطس 2024

وقالت الحركة في بيان: "تواصل دعم الإدارة الأمريكية المالي والعسكري للكيان الصهيوني، يؤكد مجدداً أنها شريك كامل في حرب الإبادة والتطهير العرقي والمجازر الوحشية ضد شعبنا الفلسطيني".

وأضاف البيان: "صفقة الأسلحة تأتي في إطار الدعم اللامحدود، والتبنّي الكامل للسلوك الوحشي العدواني لهذا الكيان المارق عن الأنظمة والقوانين الدولية". واعتبر أن كل خطوات دعم وإسناد "كيان الاحتلال في جرائمه وانتهاكاته، واستهتاره بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، لن تضمن للكيان الصهيوني أمناً أو نصراً".

ولفت البيان إلى أن "شعبنا الفلسطيني وشعوبنا العربية والإسلامية وقوى المقاومة وكل أحرار العالم، سيواصلون التصدي له ولجرائمه حتى دحره عن أرضنا".

وأمس الثلاثاء، وافقت وزارة الدفاع الأمريكية على بيع أسلحة لإسرائيل ضمن صفقة قيمتها 20 مليار دولار تشمل مقاتلات "إف 15" ومركبات مدرعة وقذائف دبابات وصواريخ جو ـ جو.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن "الحديث يدور عن صفقة جرى بحثها بين كبار المسؤولين في إسرائيل والولايات المتحدة، ومع شركات تصنيع الطائرات". وتتطلب الصفقة هذه موافقة مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، اللذين سيكون بإمكان أعضائهما تقديم تحفظات عليها في الأسابيع المقبلة،.

والجمعة، ذكرت شبكة CNN الأمريكية، أن واشنطن تستعد لتقديم دعم مالي بقيمة 3.5 مليار دولار لإسرائيل في إطار حزمة الأسلحة والمساعدات العسكرية التي وافق عليها الكونغرس قبل أشهر.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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