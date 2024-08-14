وأكد القيادي بحركة حماس سهيل الهندي، أن حركته لن تكون جزءاً من مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المرتقب استئنافها من العاصمة القطرية الدوحة الخميس، وقال الهندي في تصريح للأناضول: "الحركة لن تكون جزءاً من المفاوضات القادمة المزمع استئنافها الخميس، سواء التي تنعقد بالدوحة أو القاهرة".

وأوضح أن حماس طالبت بـ"التزام واضح من قبل إسرائيل بما جرى الاتفاق عليه في 2 يوليو/تموز الماضي (استناداً إلى مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن)، وفق ما نقله الوسطاء من توضيحات، فإذا حصل ذلك فالحركة جاهزة للدخول بآليات تنفيذ الاتفاق".

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلت في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن مصدر قالت إنه مقرب من حماس وآخر مطلع على الملف أنّ المفاوضات ستنطلق الخميس في العاصمة القطرية، فيما نقلت عن مسؤول أمريكي مطلع على المحادثات أنّ من المقرر أن يتوجه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز للدوحة لحضور المباحثات.

من جهتها قالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر الأربعاء، أن يترأس رئيس "الموساد" دافيد برنياع وفد بلاده إلى المفاوضات المفترض أن تستأنف بالعاصمة القطرية الدوحة، الخميس، حول اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة بما يشمل صفقة لتبادل الأسرى.

وأوضحت أن نتنياهو قرر أن يضم الوفد أيضاً رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار ومسؤول ملف المفقودين في الجيش الإسرائيلي نيتسان ألون، وأشارت إلى أن نتنياهو أجرى مداولات مع الوفد قبل مغادرته إلى الدوحة.

والأسبوع الماضي، دعا قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر إسرائيل وحركة حماس إلى استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على غزة.

ويشارك في المفاوضات المرتقبة بالإضافة لرئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ونهاية مايو/أيار الماضي، طرح بايدن بنود صفقة عرضتها عليه إسرائيل "لوقف القتال والإفراج عن جميع المختطفين"، وقبلتها حماس وقتها، لكن نتنياهو أضاف شروطاً جديدة اعتبرها كل من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس الموساد دافيد برنياع، أنها ستعرقل التوصل إلى الصفقة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.