وأدانت إسبانيا عبر بيان صادر عن وزارة خارجيتها زيارة وتصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير، التي تنتهك الوضع التاريخي الراهن للأماكن المقدسة في القدس، ووصفتها بـ"الاستفزازية" وبأنها تشكل "انتهاكاً غير مقبول للوضع التاريخي الراهن للأماكن المقدسة في القدس".

وصباح أمس الثلاثاء، أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس (تابعة للأردن ومسؤولة عن إدارة شؤون الأقصى) في بيان، أن "2250 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى".

فيما نددت ألمانيا باقتحام وزيرين إسرائيليين المسجد الأقصى، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى وقف "الاستفزازات المتعمدة". وأعربت وزارة الخارجية الألمانية على منصة إكس، رفضها "الخطوات الأحادية التي تعرض الوضع الراهن التاريخي للأماكن المقدسة في القدس للخطر".

ومنذ 2003، سمحت الشرطة الإسرائيلية أحادياً للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى رغم الاحتجاجات المتكررة من دائرة الأوقاف الإسلامية.

وتتزامن اقتحامات المسجد الأقصى مع استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على قطاع غزة، التي خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.