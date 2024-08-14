سياسة
2 دقيقة قراءة
"استفزاز متعمد".. إسبانيا وألمانيا تدينان اقتحام بن غفير المسجد الأقصى
نددت إسبانيا وألمانيا اليوم الأربعاء، باقتحام مئات الإسرائيليين المتطرفين وعلى رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى، ووصفتا تلك الخطوة بـ"الاستفزازية" التي تنتهك الوضع التاريخي الراهن للأماكن المقدسة في القدس.
"استفزاز متعمد".. إسبانيا وألمانيا تدينان اقتحام بن غفير المسجد الأقصى
إسبانيا وألمانيا تنددان باقتحام وزير إسرائيلي ومئات المتطرفين المسجد الأقصى / صورة: Reuters
14 أغسطس 2024

وأدانت إسبانيا عبر بيان صادر عن وزارة خارجيتها زيارة وتصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير، التي تنتهك الوضع التاريخي الراهن للأماكن المقدسة في القدس، ووصفتها بـ"الاستفزازية" وبأنها تشكل "انتهاكاً غير مقبول للوضع التاريخي الراهن للأماكن المقدسة في القدس".

وصباح أمس الثلاثاء، أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس (تابعة للأردن ومسؤولة عن إدارة شؤون الأقصى) في بيان، أن "2250 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى".

فيما نددت ألمانيا باقتحام وزيرين إسرائيليين المسجد الأقصى، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى وقف "الاستفزازات المتعمدة". وأعربت وزارة الخارجية الألمانية على منصة إكس، رفضها "الخطوات الأحادية التي تعرض الوضع الراهن التاريخي للأماكن المقدسة في القدس للخطر".

ومنذ 2003، سمحت الشرطة الإسرائيلية أحادياً للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى رغم الاحتجاجات المتكررة من دائرة الأوقاف الإسلامية.

وتتزامن اقتحامات المسجد الأقصى مع استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على قطاع غزة، التي خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us