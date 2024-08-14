سياسة
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انطلاق محادثات السلام بشأن السودان في سويسرا وسط غياب وفد الجيش
انطلقت المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية المدمرة في السودان، اليوم الأربعاء، في سويسرا، وسط غياب القوات المسلحة الذي أضعف الآمال في اتخاذ خطوات وشيكة لتخفيف الأزمة الإنسانية في البلاد.
انطلاق محادثات السلام بشأن السودان في سويسرا وسط غياب وفد الجيش
نازحون في السودان وسط القتال بين الجيش والدعم السريع / صورة: Reuters Archive
14 أغسطس 2024

وأعلنت القوات المسلحة أن عدم مشاركتها في المحادثات يرجع إلى "عدم تنفيذ التزامات سابقة"، توسطت فيها الولايات المتحدة والسعودية، بسحب المقاتلين من المناطق المدنية وتسهيل توصيل المساعدات. بينما يقول الوسطاء إن الطرفين تجاهلا هذا الاتفاق.

وشدد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، على أنه "لا وقف للعمليات بدون انسحاب وخروج آخر مليشيا من المدن والقرى التي استباحوها واستعمروا أهلها".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال المبعوث الأمريكي الخاص توم بيرييلو، الذي قاد الجهود لإجراء المحادثات، إن قوات الدعم السريع، أرسلت وفداً للمشاركة في المحادثات، لكن الوساطة المباشرة ستكون مستحيلة بدون حضور القوات المسلحة.

فيما سيجري مشاركون في المحادثات، مثل مصر والإمارات والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) وخبراء، مشاورات بشأن خريطة طريق لوقف العنف وتوصيل المساعدات الإنسانية.

وقال مسؤولون من الأمم المتحدة إن السودان وصل إلى "نقطة الانهيار" وحذّروا من وقوع عشرات آلاف من الوفيات بسبب الجوع والمرض والفيضانات والعنف في الأشهر المقبلة، والتي يمكن الحيلولة دون حدوثها، في حال وجود استجابة عالمية أكبر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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