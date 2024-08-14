وأفادت الوزارة، في بيان، بأن عدد الجرحى بلغ 17شخصاً، بينهم 4 أطفال حالتهم حرجة، وجرى توزيع الجرحى على مستشفيَي جبل عامل وحيرام".
وإجمالاص، أعلنت الوزارة في تقريرها التراكمي اليوم الأربعاء، أن عدد القتلى بلغ حتى 13 أغسطس/آب الحالي 547 بالإضافة إلى ألف و765 جريح جرّاء "العدوان الإسرائيلي" على لبنان منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
من جانبه، قال "حزب الله"اللبناني، في بيان، إنه قصف مستوطنة كريات شمونة بِصواريخ كاتيوشا رداً على قصف إسرائيل بلدة العباسية وإصابة المدنيين فيها".
ووسط مخاوف من اندلاع حرب واسعة، تتأهب إسرائيل لرد انتقامي من حزب الله على اغتيالها القيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر في بيروت يوم 30 يوليو/تموز الماضي.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل مساحات لبنانية في الجنوب، وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قصفاً يومياً ما خلّف مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.
وتطالب هذه الفصائل بإنهاء حرب مدمرة تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي، على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.