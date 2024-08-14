سياسة
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17 جريحاً بغارة إسرائيلية على مدينة صور بلبنان بينهم 4 أطفال بحالة حرجة
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد جرحى الغارة الإسرائيلية على بلدة العباسية في مدنية صور جنوبي لبنان اليوم الأربعاء، إلى 17 شخصاً بينهم 4 أطفال حالتهم حرجة.
17 جريحاً بغارة إسرائيلية على مدينة صور بلبنان بينهم 4 أطفال بحالة حرجة
ارتفاع عدد جرحى الغارة الإسرائيلية على بلدة العباسية في صور جنوبي لبنان إلى 17 شخصاً / صورة: AA
14 أغسطس 2024

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن عدد الجرحى بلغ 17شخصاً، بينهم 4 أطفال حالتهم حرجة، وجرى توزيع الجرحى على مستشفيَي جبل عامل وحيرام".

وإجمالاص، أعلنت الوزارة في تقريرها التراكمي اليوم الأربعاء، أن عدد القتلى بلغ حتى 13 أغسطس/آب الحالي 547 بالإضافة إلى ألف و765 جريح جرّاء "العدوان الإسرائيلي" على لبنان منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

من جانبه، قال "حزب الله"اللبناني، في بيان، إنه قصف مستوطنة ‏كريات شمونة بِصواريخ كاتيوشا رداً على قصف إسرائيل بلدة العباسية ‏وإصابة المدنيين فيها".

ووسط مخاوف من اندلاع حرب واسعة، تتأهب إسرائيل لرد انتقامي من حزب الله على اغتيالها القيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر في بيروت يوم 30 يوليو/تموز الماضي.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل مساحات لبنانية في الجنوب، وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قصفاً يومياً ما خلّف مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء حرب مدمرة تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي، على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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