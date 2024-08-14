وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تليغرام "في منطقة كورسك نحقق مزيداً من التقدم. من كيلومتر إلى كيلومترين في مناطق مختلفة منذ مطلع اليوم (الأربعاء). وأكثر من 100 عسكري روسي إضافي أُسروا في الفترة نفسها، هذا سيسرع عودة شباننا وشاباتنا إلى الوطن".

من جهتها، قالت ايرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، على تليغرام "قواتنا العسكرية تنوي فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين باتجاه روسيا وأوكرانيا". وأكدت أنها ستنشئ "منطقة عازلة" في كورسك الروسية.

وفي السادس من اغسطس/آب، شنت القوات الأوكرانية هجوماً كبيراً على منطقة كورسك عند الحدود وباغتت القوات الروسية. في المقابل، أكد الجيش الروسي الأربعاء أنه صد هجمات أوكرانية كانت تهدف إلى الدخول في منطقة كورسك بشكل أعمق.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن قواتها مدعومة بالطيران والمسيّرات والمدفعية، "أحبطت محاولات مجموعات متنقلة معادية بمركبات مدرعة للدخول في عمق الأراضي الروسية" وألحقت بالأوكرانيين خسائر فادحة.

ومساء أمس الثلاثاء، تحدث زيلينسكي عن معارك "صعبة وكثيفة" في منطقة كورسك مؤكداً السيطرة على 74 بلدة فيها وأسر "مئات" الروس. وتشن قوات أوكرانية حملة قصف مركّز على منطقة بيلغورود المجاورة التي أعلن حاكمها الطوارئ.

وقال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي إن قواته "تقدمت في بعض المناطق ما بين كيلومتر و3 كيلومترات" خلال النهار، وسيطرت على "40 كيلومتراً مربعاً" إضافية.

فيما أشار الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية جورجي تيخي إلى أن بلاده "لا تود ضم أراضٍ في منطقة كورسك" معتبراً هجوم كييف "مشروعاً تماماً" بوجه السيطرة الروسية على نحو 20% من أوكرانيا.

وأكد أن الهجوم سيتوقف إذا وافقت موسكو على شروط أوكرانيا، موضحاً "كلّما سارعت روسيا إلى الموافقة على إحلال سلام عادل عجّلت في وقف هجوم القوات الأوكرانية في أراضيها".

وتسبب الهجوم الأوكراني حتى الآن بفرار أكثر من 120 ألفاً من سكان المنطقة، حسب السلطات الروسية، وأسفر عن مقتل 12 مدنياً على الأقل وإصابة أكثر من 100 بجروح.