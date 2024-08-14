سياسة
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أردوغان يعرب عن تقديره لكلمات غوتيريش "الصادقة" حول ضرورة إصلاح مجلس الأمن
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تقديره لتصريحات أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول ضرورة إصلاحات "بشكل عادل ومتوافق مع ظروف الوقت الراهن" بمجلس الأمن التابع للمنظمة، مؤكداً أن "تعبير (غوتيريش) عن أفكاره بصدق وشجاعة ذو قيمة كبيرة".
أردوغان يعرب عن تقديره لكلمات غوتيريش "الصادقة" حول ضرورة إصلاح مجلس الأمن
أردوغان يعرب عن تقديره لكلمات غوتيريش "الصادقة" حول ضرورة إصلاح مجلس الأمن / صورة: AA Archive
14 أغسطس 2024

جاءت كلمات أردوغان، اليوم الأربعاء، في منشور على منصة إكس ردّاً على منشور آخر لغوتيريش، قال فيه إن "مجلس الأمن الدولي صممه المنتصرون في الحرب العالمية الثانية، ورغم تغيّر العالم لم يتغيّر تكوين المجلس بما يجعله قادراً على حفظ الأمن العالمي".

وضرب غوتيريش في منشوره مثالاً حول قارة إفريقيا "التي يقطنها أكثر من مليار شخص"، مؤكداً أنه "لا يمكننا قبول عدم وجود عضو دائم" للقارة بمجلس الأمن.

من جهته، شدد أردوغان على "الضرورة المطلقة لمنح القارة الإفريقية وإخواننا الأفارقة فرصة لتشكيل إضافة في نظام عالمي عادل".

وتابع أردوغان: "قبل أن تداهمنا مزيد من الحروب، وقبل أن يعاني مزيد من البشر والبلدان، وقبل أن تراق دماء بريئة أكثر، علينا أن نعمل على تغيير جذري لبنية مجلس الأمن الدولي، الذي لا يزال بعيداً كل البعد عن الوفاء بواجباته لضمان السلام والأمن العالميين".

وجدد الرئيس التركي دعوته لبناء عالم عادل "أكبر من 5 (الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن)"، والعمل الجاد وفقاً لتصور أنه "من الممكن وجود عالم أكثر عدالة".

مصدر:TRT عربي
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