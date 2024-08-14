سياسة
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أردوغان: نسعى لمحاسبة من سفكوا دماء أكثر من 40 ألف بريء في غزة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مشاركته في حفل الذكرى الـ23 لتأسيس حزب العدالة والتنمية، في أنقرة، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستناضل حتى "تجري محاسبة قتلة الأطفال الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية والذين سفكوا دماء أكثر من 40 ألف شخص بريء في غزة".
أردوغان: نسعى لمحاسبة من سفكوا دماء أكثر من 40 ألف بريء في غزة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن بلاده ستقف ضد مساعي إسرائيل لإشعال النار بالمنطقة / صورة: AA
14 أغسطس 2024

وشدد الرئيس أردوغان على موقف بلاده قائلاً: "سنواصل موقفنا البنّاء والنشط والمتزن في سياساتنا الخارجية، وسنقف ضد مساعي إسرائيل لإشعال النار بالمنطقة"، مؤكداً أن أنقرة "ستقف ضد مساعي إسرائيل لإشعال النار بالمنطقة".

وأضاف :"اليوم سيحل الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس ضيفاً علينا، وغداً كضيف شرف، سيلقي خطاباً أمام الجمعية العامة للبرلمان نيابة عن الشعب الفلسطيني، وإن صوت شعب فلسطين، الذي يناضل من أجل الحرية سيسمعه العالم مرة أخرى من منبر برلماننا"، موضحاً أنهم سيبينون للعالم أن عباس من حقه أن يلقي خطاباً بالبرلمان التركي، كما يحق لنتنياهو أن يلقي خطاباً في الكونغرس.

وفي سياق آخر، أوضح أن "من لديه مشكلات مع الأذان والعلم والمساجد والمصلين أو يُكن العداء لها، فهو عدو للشعب التركي، ولن نتسامح مع تلك العقليات"، وأضاف: "علينا جميعاً إظهار العزيمة على حماية مصالحنا الوطنية والدفاع عنها بغض النظر عن وجهات نظرنا السياسية، فنحن جميعاً على القارب نفسه".

وأشار أردوغان إلى أن تركيا في وضع أفضل بكثير من ذي قبل في الحرب ضد الإرهاب، وبيّن أن التهديدات مثل الحرب ضد الإرهاب، ومسألة حماية الأسرة، وتزايد ظاهرة معاداة الإسلام في جميع أنحاء العالم، تحتم على الحكومة والمعارضة إجراء المزيد من الاتصالات والحوار.

وحول محاربة الإرهاب في سوريا، أشار الرئيس التركي إلى أنهم لن يسمحوا بظهور الإرهاب مجدداً الذي شارف على الانتهاء نتيجة العمليات العسكرية لبلاده، كما لن يسمحوا بفرض "الأمر الواقع" في شمال سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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