سياسة
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الرئيس أردوغان يلتقي نظيره الفلسطيني في العاصمة التركية أنقرة
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، الرئيسَ الفلسطيني محمود عباس في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.
الرئيس أردوغان يلتقي نظيره الفلسطيني في العاصمة التركية أنقرة
الرئيس أردوغان يلتقي نظيره الفلسطيني في العاصمة التركية أنقرة / صورة: الرئاسة التركية
14 أغسطس 2024

وبحث الجانبان خلال اللقاء المجازر التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، والخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار والسلام، والتطورات الراهنة، حسب منشور لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد الرئيس أردوغان خلال اللقاء أن تركيا ستواصل دعم القضية الفلسطينية العادلة وستواصل العمل لوقف إسرائيل وزيادة ضغط المجتمع الدولي عليها.

وقال الرئيس أردوغان: "إن إسرائيل تواصل ذبح المدنيين، بمن في ذلك الأطفال، في غزة، وتهجير الفلسطينيين الأبرياء، وقصف المدارس والمستشفيات والمناطق التي يلجأ إليها المدنيون، وتحكم على الناس بالجوع والعطش. ورغم ذلك تظل بعض الدول الغربية صامتة بشأن كل ذلك والبعض يواصل دعمه لإسرائيل".

وقال الرئيس أردوغان: "يتعين على جميع الدول، وبخاصة في العالم الإسلامي، تكثيف جهودها لضمان وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى الفلسطينيين".

كما أعرب الرئيس أردوغان خلال اللقاء عن سعادته بكلمة الرئيس عباس المرتقبة غداً في البرلمان التركي.

مصدر:TRT عربي
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