وبحث الجانبان خلال اللقاء المجازر التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، والخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار والسلام، والتطورات الراهنة، حسب منشور لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد الرئيس أردوغان خلال اللقاء أن تركيا ستواصل دعم القضية الفلسطينية العادلة وستواصل العمل لوقف إسرائيل وزيادة ضغط المجتمع الدولي عليها.

وقال الرئيس أردوغان: "إن إسرائيل تواصل ذبح المدنيين، بمن في ذلك الأطفال، في غزة، وتهجير الفلسطينيين الأبرياء، وقصف المدارس والمستشفيات والمناطق التي يلجأ إليها المدنيون، وتحكم على الناس بالجوع والعطش. ورغم ذلك تظل بعض الدول الغربية صامتة بشأن كل ذلك والبعض يواصل دعمه لإسرائيل".

وقال الرئيس أردوغان: "يتعين على جميع الدول، وبخاصة في العالم الإسلامي، تكثيف جهودها لضمان وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى الفلسطينيين".

كما أعرب الرئيس أردوغان خلال اللقاء عن سعادته بكلمة الرئيس عباس المرتقبة غداً في البرلمان التركي.