وقال مدير عام المنطقة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحفي "اليوم، اجتمعت لجنة الطوارئ وأبلغتني أنه من وجهة نظرها، يشكّل الوضع طارئة صحية عالمية تثير القلق دولياً. وقبلت بهذا الرأي".

وأضاف: "إنه أمر يجب أن يعنينا جميعاً. منظمة الصحة العالمية ملتزمة تنسيق الاستجابة الدولية في الأيام والأسابيع المقبلة والعمل عن قرب مع كل من الدول المتأثّرة، والتعبئة ميدانياً لمنع انتقال العدوى ومعالجة المصابين وإنقاذ حياة الناس".

وأتى القرار بعدما أعلنت الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الإفريقي، أمس الثلاثاء، حالة طوارئ صحية عامة بسبب تفشي (إمبوكس) في القارة.

وتفشى المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث اكتُشف الفيروس للمرة الأولى لدى البشر في العام 1970، وانتشر إلى بلدان أخرى.

وأفاد تيدروس بأن أعداد الإصابات البالغة أكثر من 14 ألف حالة والوفيات (524) المسجّلة حتى الآن هذا العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوزت المجموع المسجّل العام الماضي.

"قلق دولي"

وتعد "طوارئ الصحة العامة التي تسبب قلقاً دولياً" (PHEIC) أعلى مستوى تحذير يمكن لمنظمة الصحة العالمية أن تطلقه، ويؤدي إعلان "طوارئ الصحة العامة التي تسبب قلقاً دولياً" إلى إطلاق استجابات طارئة في بلدان العالم بموجب قواعد الصحة الدولية الملزمة قانوناً.

وفي مايو/أيار 2022، انتشرت الإصابات بجدري إمبوكس حول العالم، أثّرت معظمها في الرجال المثليين وازدواجيي التوجّه الجنسي، نتيجة سلالة متفرّعة عن السلالة 2بي.

أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية العامة التي تواصلت من يوليو/تموز 2022 حتى مايو/أيار 2023. وأدى التفشي الذي تراجع الآن إلى حد كبير إلى قرابة 140 وفاة من بين نحو 90 ألف إصابة.

وجدري إمبوكس مرض معد ناجم عن فيروس ينتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات المصابة، ولكن يمكن أيضاً أن ينتقل بين البشر عبر الاتصال الجسدي المباشر، ويتسبب المرض بارتفاع الحرارة وآلام في العضلات وطفح جلدي، ويوصي خبراء التطعيم لدى منظمة الصحة العالمية بلقاحين لجدري إمبوكس.

ولم تُعلن "طوارئ الصحة العامة التي تسبب قلقاً دولياً" غير سبع مرّات منذ العام 2009 بسبب انتشار إنفلونزا الخنازير H1N1 وفيروس شلل الأطفال وإيبولا وفيروس زيكا وإيبولا مرة أخرى ومن ثم كوفيد وإمبوكس.